«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Главные роли в картине исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко
Романтическая комедия Яны Климовой-Юсуповой ПОХОДУ ЛЮБОВЬ отправляется покорять американского зрителя – лента примет участие сразу в шести фестивалях на территории страны.
В числе смотров – Echelon Studios International Film Festival (Лос-Анджелес), Factory Fest (Лос-Анджелес), Full Bloom Festival (Северная Каролина), Naples International Film Festival (Флорида), LA Femme International Film Festival (Лос-Анджелес) и SOHO International Film Festival (Нью-Йорк).
Главные роли в ПОХОДУ ЛЮБОВЬ исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко.
Производством картины занимались кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр KION. Продюсеры проекта – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Максим Ковалевич, Максим Филатов, Илья Бурец и Игорь Мишин.
Фото: кадр из фильма ПОХОДУ ЛЮБОВЬ