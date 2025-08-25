top banner
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях

Автор: БК

25 августа 2025

Главные роли в картине исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко

Романтическая комедия Яны Климовой-Юсуповой ПОХОДУ ЛЮБОВЬ отправляется покорять американского зрителя – лента примет участие сразу в шести фестивалях на территории страны.

В числе смотров – Echelon Studios International Film Festival (Лос-Анджелес), Factory Fest (Лос-Анджелес), Full Bloom Festival (Северная Каролина), Naples International Film Festival (Флорида), LA Femme International Film Festival (Лос-Анджелес) и SOHO International Film Festival (Нью-Йорк).

Главные роли в ПОХОДУ ЛЮБОВЬ исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко. 

Производством картины занимались кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр KION. Продюсеры проекта – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Максим Ковалевич, Максим Филатов, Илья Бурец и Игорь Мишин.

Фото: кадр из фильма ПОХОДУ ЛЮБОВЬ

