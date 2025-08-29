Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона

«Вегетация», «Кровь Чикатило», анимационная «Манюня» и многое другое

28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась масштабная презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Okko, которая впервые в истории платформы транслировалась в сети для всех желающих.

Открылась она предзаписанным блоком, созданным на игровом движке Unreal Engine. К гостям с экрана обратился генеральный директор Okko Сергей Шишкин и рассказал об успехах платформы. За минувшие два года число подписчиков онлайн-кинотеатра увеличилось в 2,4 раза, а совокупное смотрение – почти в 4,5 раза. В библиотеке платформы доступно более 100 тыс тайтлов. Более 70% пользователей смотрят оригинальные сериалы Okko, а за два года доля зрителей оригинального контента выросла в 1,5 раза.

Затем на экране в фантастических декорациях появился генеральный продюсер Гавриил Гордеев, который объявил о том, что онлайн-кинотеатр готовит фантастический сериал «Вегетация» по бестселлеру Алексея Иванова. Главные роли в сериале, рассказывающем о жизни уральской глубинки в недалеком будущем, исполняют Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер. Автор сценария и шоураннером проекта от Okko и Продюсерской компании «Среда» выступает Илья Тилькин, а режиссером – Максим Свешников («Плейлист волонтера»). Постановщик отметил, что данная история – это большой вызов для всей команды и попросил Гордеева освободить съемочную площадку.

Стоит отметить, что это не единственный фантастический проект стриминга. Okko также готовит «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» (совместное производство с KION при поддержке АНО «ИРИ»), «ФГУП “ЛУЧ”», «Радар» и «Малахит» (ранее заявленный под названием «Красное озеро»).

Дальше Гавриил Гордеев перешел к индустриальным драмам. Наибольший акцент был сделан на сериале «Искусство падения» по сценарию Дарьи Грацевич. Режиссерский дебют хореографа Мигеля – это история о реальной жизни и борьбе тех, для кого танец остается единственной зоной комфорта. Премьера проекта состоится в основном конкурсе фестиваля «Новый сезон». Еще один танцевальный проект готовит режиссер «Улицы Шекспира» Данил Чащин – его «Джайв» рассказывает о парне из киргизского аула, одержимом мечтой танцевать латину. Спортивный детектив «На льду», свою очередь, расскажет об известном в прошлом фигуристке (Ангелина Пахомова), которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера (Антон Рогачев).

Главной новостью детективного блока стал анонс нового сериала франшизы «Чикатило» от Кинокомпании братьев Андреасян – проект получил название «Кровь Чикатило», однако его детали пока держатся в секрете. Криминальная драма «Как приручить лису», ставшая победителем конкурса шоураннеров «Пять пилотов для Okko», дебютирует на платформе в этом году. В центре повествования – зоопсихолог (Кирилл Кяро), ставший подозреваемым в деле об убиийстве подруги девушки, которую он спас. Также зрителей ждут такие сериалы, как «Буровая», «Похищение», «Черная графиня», «Свора» и «Община».

В секции драматических проектов Okko Гордеев сделал больший акцент на двух сериалах, сделанных совместно с продюсерской компанией «Среда». «Маяк» с Юлией Снигирь, Макаром Хлебниковым и Сергеем Гилевым расскажет о семейной трагедии, которая обостряет и без того непростую ситуацию между супругами. Режиссером драмы выступила Иля Малахова (ЗДРАВСТВУЙ, МАМА). В центре повествования «Врагов» от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Григорова – бытовая соседская вражда двух семей, которая перерастает в настоящее противостояние. В актерском составе проекта задействованы Любовь Аксенова, Анна Михалкова, Дмитрий Ендальцев и Леонид Тележинский. В числе других драм, которые дебютируют на Okko в новом сезоне – «Большая фарма», «Фейк», «Уголек» и «Длинный протокол».

Для представления следующего блока генеральный продюсер Okko лично вышел на сцену – он был посвящен запуску канала «Okko.Герои» и совместным проектам с «Первым каналом» («Освободители», «Центурия» и «10 историй о любви и смерти»). Сотрудничество не ограничится производством – Гавриил Гордеев заявил, что совсем скоро в эфире «Первого» состоятся премьеры сериалов Okko «Трасса» и «Улица Шекспира».

Отдельно он отметил драму «Полураспад» – масштабный исторический проект о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне. Премьера сериала, главные роли в котором исполнили Анна Михалкова, Филипп Янковский, Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова и Дмитрий Чеботарев также состоится в рамках фестиваля «Новый сезон».

Секцию романтических проектов открыл анонс второго сезона драмеди «Секс. До и после» от режиссера Дарьи Мороз, главную роль в котором сыграет Юлия Снигирь. Стоит отметить, что вселенная сериала будет расширена – платформа также готовит «Любовь. До и после». Еще одной новинкой станет адаптация турецкого сериала «Черная любовь» с Бураком Озчивитом. Онлайн-кинотеатр также представил новый трейлер второго сезона мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» и назвал дату релиза – сериал дебютирует в Okko и Premier 20 октября.

В так называемом блоке «лирических комедий» Гордеев акцентировал внимание зала на двух проектах – еще одном участнике грядущего «Нового сезона», инклюзивном драмеди «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой и сериале «Второе дыхание» от режиссера ЭКСПРЕССА Руслана Братова с Александром Палем в главной роли, устраивающим своеобразную «рехаб-экскурсию». В числе других комедий стриминга – «ОПГ», «Слепой», «Тетка», «Карта желаний» и «Канск». Помимо этого, Okko также продолжает сотрудничество с телеканалом ТНТ – вместе будут созданы следующие проекты: «ЧАТ», «Хай, систерс», «Жизнь заново» и «Профессиональный сосед».

Главной новостью семейного блока стал анонс запуска детского канала «Бубокко ТВ», на котором можно будет смотреть популярные фильмы, мультфильмы и образовательные проекты для детей и всей семьи. Он начнет свою работу в сервисе уже 1 сентября. Okko также представил свой первый оригинальный анимационный проект – им станет мультсериал «Манюня», сделанный совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов (ДОМОВЕНОК КУЗЯ), а главные роли озвучили звезды франшизы – Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Нонна Гришаева и другие. Платформа также готовит игровой приквел «Манюня: Детство Ба» и продолжит радовать юный зрителей проектами от студий «Союзмультфильм» и «Феникс».

О неигровых проектах онлайн-кинотеатра рассказал продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров. Он заявил, что Okko продолжит развивать линейку документалок, раскрывающих вселенные оригинальных художественных сериалов. Так, например, зрителей ждут «Общак. Главная ОПГ России», приуроченный к релизу продолжения «Лихих», «Русские народные. Вся правда о сказках» (ко второму сезону «Волшебного участка»), «История русского секса» (к продолжению альманаха «Секс. До и после») и «Солдаты полураспада» (к драме «Полураспад»).

Okko продолжает инвестировать и в создание полнометражных проектов. Гавриил Гордеев рассказал зрителям о том, что совсем недавно стартовали съемки приключенческих семейных картин ЛУКОМОРЬЕ и ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА, а также напомнил трейлером о грядущей ленте ВОЛЧОК. Главные роли в исторической приключенческой комедии, которая выйдет на экраны 4 декабря, исполнили Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Даниил Воробьев.

Уже 11 сентября в онлайн-кинотеатрах Okko и Start дебютирует криминальная драма «Лихие. Глава 2» от режиссера Юрия Быкова, и это не единственное продолжение среди оригинальных проектов стриминга: новые сезоны также получат «Трасса», «Мамонты», «Улица Шекспира», «Гипнозис», «Ира», «Охотники за призраком» и «Черное облако». Завершилась презентация полноценным роликом еще одного продолжения – второго сезона детективной комедии «Волшебный участок», которая появится на платформе в ноябре.

Фото: кадр из сериала «Вегетация»