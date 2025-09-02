Okko рассказал о новинках сентября

«Лихие: Глава вторая», новые «Голодные игры», «Избранный»

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в сентябре – продолжение криминальной саги Юрия Быкова «Лихие». Во второй главе зрители вновь встретятся с героями в исполнении Егора Кенжаметова, Артема Быстрова, Анны Завтур, Полины Максимовой, Евгения Ткачука, Филиппа Янковского, Елены Николаевой, Артура Иванова и многими другими.

Также пользователей стриминга ждут комедия «Избранный», документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России», фантастическая антиутопия ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ и другие новинки библиотеки.

Уже на сервисе:

«Избранный» (комедия, реж. Алексей Зотов, Дмитрий Губарев)

Робкий и законопослушный инженер НИИ «Закат» Олег Тяпин совершенно не планировал стать депутатом Государственной Думы Российской Федерации, но судьба распорядилась иначе. Заняв ответственный пост, Тяпин принимается за работу, которая, казалось бы, совершенно ему не подходит. Погружаясь в новую роль, он узнает себя с разных сторон и переживает множество взлетов и падений, бесконечно попадая в комические ситуации. Он совершает ошибки и пробует их исправить, заблуждается и делает новые открытия, пытается решить поставленные задачи, а заодно разобраться в себе и личной жизни.

С 3 сентября:

«Третье сентября» (комедия, реж. Феликс Герчиков)

Витя готовится к свадьбе с Машей — любовью всей своей жизни, а вечером перед торжеством идет с друзьями выпить. Проснувшись утром, Витя обнаруживает, что ничего не помнит о прошедшей ночи, а невеста бросает его и уезжает. Охваченный отчаянием парень молит судьбу вернуть ему день свадьбы, чтобы он мог все исправить. И, словно в ответ на его мольбы, на следующее утро он обнаруживает на календаре тот же день — 3 сентября.

С 4 сентября:

ПИСЬМА О ЛЮБВИ (мелодрама, реж. Полли Стил)

Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь.

НЕ ОДНА ДОМА 2 (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Три года назад мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями. Душа подростка рвется к новым приключениям, однако взрослые этого совсем не понимают. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек. По счастливой случайности ее тоже зовут Маша, и она совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой.В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша со своей новой подружкой Викой решают дать им отпор и разрабатывают хитроумный план с изощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное.

С 8 сентября:

САНБОЙ.МЕТОД (документальный, реж. Дмитрий Глазовский, Иван Качалин, Денис Коллонтай)

Нести свет любви и добра своими песнями, с широкой улыбкой и душой нараспашку проехать практически всю Европу на велосипеде, попасть в Книгу рекордов Гиннеса, встретиться с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и получить из его рук в подарок ключи от автобуса — все это исполнилось в жизни простого парня Геннадия Чернецова. С тех пор прошло больше 30 лет: автобус под надуманным предлогом отобрали власти, европейские магистрали сменились душными улицами провинциального города Ярцево в Смоленской области, а от образа беззаботного Солнечного мальчика остались только песни и прозвище Санбой. Эхо бурной молодости рано или поздно могло бы стихнуть совсем, но появление интернета вдохнуло новую жизнь и в самого Санбоя, и в его песни.

«Универ. Молодые» (комедия, реж. Михаил Шулаев)

Пятерка первокурсников заселяется в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в вуз, чтобы снова сделать его лучшим в стране; новый комендант общежития Тамара Михайловна — сестра Зои Михайловны; ее непутевый помощничек Кисель; «пельменный король» Кузя, который стал главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым. Ребят ждут все те же проблемы: учеба, отношения и поиск себя. При этом важно не забывать, что студенчество — это лучшие годы жизни, и постараться «научиться не париться по пустякам».

«Корочка хлеба» (короткометражный, реж. Валерия Карташова)

История о современных детях, которым внезапно открывается одна из самых трагических страниц истории государства — блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

С 11 сентября:

«Лихие: Глава вторая» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

Также на Start

Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковер московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Жена Жени, Лиза, чувствует, что ее муж ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились. А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

С 23 сентября:

«Одни дома» (комедия, реж. Алексей Романюк)

Также на Start

У Акимовых четверо детей: юная бьюти-блогер, подросток-пранкер, отличница-душнила и шестилетний фанат «тру крайма», вечно задающий вопросы. Как каждый ребенок их возраста, Алина, Женька, Вика и Коля мечтают остаться одни дома, без надзора папы и мамы. Но когда их родители застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает коробками из-под пиццы и грязной посудой. Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли дети справиться со «взрослыми» делами — общаться с соседями, победить эпидемию гриппа, собрать мебель и, наконец, вернуть пропавший интернет? А главное — соскучатся ли по родителям?

C 26 сентября:

НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ (комедия, реж. Потси Пончироли)

Абсолютно ничего не происходит в американском городке под названием Провиденс (население 1592 человека), что так похож на тысячи других провинциальных городов. О чем и предупреждает новоприбывшего напарника Уилла Шелли местный полицейский Терри Броган. Служба их чисто номинальна, и во время смены офицеры пьют кофе, гуляют по паркам и дремлют в патрульной машине. Но однажды происходит трагическое недоразумение: прибывшие на вызов напарники случайно убивают хозяйку дома и обнаруживают корзину с миллионом долларов наличными. Быстро обставив свое преступление как ограбление, алчные копы сбегают с деньгами, чтобы чуть позже приступить к «расследованию».

Также в сентябре:

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (фантастика, реж. Фрэнсис Лоуренс)

Скоро в Панеме пройдут десятые Голодные игры. Амбициозный молодой сирота Кориолан Сноу — представитель старого, но обнищавшего рода. Он рассчитывает получить стипендию и продолжить образование в университете, планы у юноши большие. Кориолан только что закончил престижную школу в Капитолии. Однако декан Каска Хайботтом сообщает, что с этого года выпускники будут менторами участников Голодных игр. И если ваш трибут побеждает, вы получаете стипендию. Кориолану достается Люси Грей Бэйрд из двенадцатого дистрикта. Она маленькая бродячая певица. Люси точно не является фаворитом, но Кориолан не привык легко сдаваться.

«Общак. Главная ОПГ России» (документальный, реж. Владислав Кузнецов)

В середине 1980-х в Комсомольск-на-Амуре приезжает рецидивист Евгений Васин, известный в преступных сообществах как Джем. Скоро он становится главным криминальным авторитетом на Дальнем Востоке и создает одну из самых крупных ОПГ в мире — «Общак». Город становится столицей дальневосточной мафии. «Общак» берет под контроль все сферы деятельности региона. Мафия крышует коммерсантов, обворовывает квартиры, получает прибыль с заводов и торговли рыбой и лесом. Тех, кто отказывается играть по их правилам, ждет жестокая расправа. При этом Джем занимается благотворительностью и вводит запрет на беспредел — срывать шапки на улице нельзя, грабить рабочих запрещено, а за распространение наркотиков изгоняют из города. Джем становится фактически единоличным хозяином Комсомольска-на-Амуре, а его жители с любой проблемой обращаются не в милицию, а к нему. В результате криминальных разборок в местном кафе случается пожар, в котором гибнут дети. Эта чудовищная трагедия становится началом конца существования могущественного «Общака».

