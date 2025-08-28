top banner

Объявлена полная программа фестиваля импакт-кино «Лампа»

Автор: БК

28 августа 2025

Фильмом открытия смотра станет драма «Классная» от студии «Беларусьфильм»

Организаторы XII Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», который пройдет в Перми с 12 по 14 сентября, опубликовали полную программу смотра.

В нее вошли более 60 короткометражных фильмов для взрослых и детей на разные темы. Свои работы представят постановщики из восьми стран, включая Великобританию, Индию, Турцию, Беларусь и Узбекистан.

Фильмом открытия смотра станет драма КЛАССНАЯ Кирилла Халецкого. Лента студии «Беларусьфильм» рассказывает о выпускнице педагогического университета, которую по распределению направляют в агрогородок и назначают классным руководителем 11 класса.  Главные роли в картине исполнили Ирина Мороз, Алексей Анисеня, Тимофей Кочнев и другие.

В рамках внеконкурсных и специальных показов гости смогут увидеть приключенческое фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, завершающий фильм трилогии ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ, мелодраму МУЖУ ПРИВЕТ и сериал «Между нами химия».

Не обойдется на «Лампе» и без деловой программы, которая также будет посвящена импакт-кино. Так, например, на сессии «Инклюзия в кино» режиссеры и представители некоммерческих организаций обсудят, как снять кино с участием интегрированного сообщества, чтобы зритель поверил, впечатлился и понял, что это про каждого из нас. А в рамках дискуссионной площадки четыре федеральных канала с благотворительной повесткой и платформы с импакт-контентом расскажут о том, как встроить благотворительную и социальную повестку в сетку так, чтобы рейтинг передач не падал.

Полная программа грядущего смотра доступна на официальном сайте. Организаторы отмечают, что уже открыта продажа билетов на фестивальные показы конкурсного кино и регистрация на деловую программу.

Фото: пресс-служба фестиваля

