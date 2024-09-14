Фестиваль «Новый сезон»: день четвертый

«Первый номер», «Последний богатырь. Наследие», «Фарма», «Где наши деньги?»

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Четвертый день смотра открылся показом сериала Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие» (Start). Действие шоу разворачивается спустя 20 лет после событий одноименной кинотрилогии – у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая Марья и младшая Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в современную Москву, а Марье – сразиться со злом в волшебном городе.

Явно очень дорогой и очень масштабный проект довольно медленно запрягает: сначала надо пояснить всем зрителям, не смотревшим полные метры франшизы, кто все эти люди, затем – отстроить довольно громоздкую сценарную конструкцию, в которой все персонажи окажутся заняты. Кадр заполнен дорого и богато, конфликт в целом тоже понятен, и будем надеяться, что богатырский замах первых эпизодов принесет соответствующие результаты на дистанции всего сериала. Уже сейчас очень радуют сразу две главные героини.

В центре повествования уже нашумевшей «Фармы» (Premier) – 18-летний Антон, которому жизненно необходимо дорогое и редкое лекарство, но из-за бюрократических препятствий он потерял к нему доступ. Старший брат Антона находит неожиданный выход — с помощью друзей он создает подпольную лабораторию, чтобы самостоятельно изготовить лекарство.

Это флагманский проект новой молодёжной линейки Premier. Не потому, что так сказали со сцены, а потому, что при всём обилии сюжетных линий и персонажей этот проект балансирует между стройностью и дерзостью. Но кренит его, конечно, туда, где посмелее, пободрее. Где можно читануть рэп на злобу дня, привести домой стриптизершу, потому что «умирающим всё можно» и в принципе отчебучить всё то, что называется криминалом, но как-то по-дурацки и весело. Это такие же доведённые до отчаяния люди, как были в «Аутсорсе», но при этом не такие трагичные и тяжеловесные, а лёгкие, наивные и оттого очень понятные зрителю. Их суперспособность – их живучесть, везение и невероятное чувство братства в стиле того мема с двумя совами «Я и мой брат дебил». Это бойко, стильно. И совершенно небезупречно. Марк Эйдельштейн, Никита Павленко и Дарья Руденок играют свою трагикомичную историю, когда остальные герои скорее комикотрагедийную. Но в этой кутерьме совершенно точно каждый найдёт историю, за которой ему интересно наблюдать.

«Первый номер» (KION) от режиссера Клима Козинского рассказывает о некогда успешном писателе, который ментально застрял в жирных нулевых годах и продолжает жить так, будто времена не изменились. Неожиданно его приглашают на должность главного редактора глянцевого журнала – теперь он должен перезапустить издание, а заодно и свою жизнь.

Это уже третий проект по сценарию братьев Минаевых за два года и два последних «Новых сезона». В прошлом году было «Золотое дно», а в этом «Чужие деньги» и вот теперь «Первый номер». Согласно пресс-релизу, образ Константина Иноземцева отчасти списан с Эдуарда Багирова, близкого друга Сергея Минаева, недавно ушедшего из жизни. Впрочем, подавляющее большинство зрителей небезосновательно узнает в Иноземцеве самого Минаева и сюжет его прихода на пост главного редактора в журнал Esquire.

Персонаж Евгения Цыганова, харизматичного столичного циника с подвешенным языком, хочется сравнить с легендарным доктором Хаусом. Иноземцев постоянно острословит, но только профессиональный талант героя на этот раз для окружающих под большим вопросом, а сфера деятельности, в которую он окунулся отчасти вопреки собственному желанию, для него темный лес. Восприятие сериала зрителем сильно зависит от двух факторов – отношения к реальному Минаеву и осведомленности о том, как выстроена журналистская внутренняя кухня. Симпатии к прототипу, понятное дело, вызовут сочувствие и к персонажу Цыганова. Изображение рабочего процесса внутри журнала здесь, скажем так, несколько романтизировано.

Отдельно хочется отметить, что это, пожалуй, самый звездный российский сериал за последнее время. У знатока российского кино от знакомых лиц будет буквально рябить в глазах. Помимо Евгения Цыганова, в сериале зрители увидят Надежду Михалкову, Павла Деревянко, Александру Бортич, Дениса Власенко, Александру Ребенок, Игоря Верника, Лукерью Ильяшенко, Егора Корешкова, Ольгу Сутулову и многих других.

Завершился день показом криминальной комедии ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? (Кинопоиск). По сюжету трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда 1 миллион. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей – тут и повисает в воздухе вопрос, вынесенный в название картины.

Из двух «гаеричевских» премьер этого дня, «Фармы» и фильма Владимира Зинкевича, наш выбор остается за сериалом. Формальных признаков режиссерского почерка «народного режиссера России» в полнометражной картине заметно больше, однако проект Марии Кравченко выполнен ощутимо интереснее (при всей возможной спорности). Нелинейный, но при этом не особо оригинальный сюжет, персонажи, которых не особо жалко, лишь несколько смешных шуток, повышенная концентрация спортивных костюмов, леопардовых платьев и матерных слов (в фильме «запикана» существенная часть диалогов) составляют основное наполнение фильма Владимира Зинкевича. Ну и песни 90-ых, куда без них сегодня. Основной креатив при работе над сценарием ушел на придумывание «кликух» персонажам. Циклоп, Лимон, Покрышка, Колючий, Губа, Мокрый – погоняла сыпятся с экрана со скоростью автоматной очереди (раскрытие загадки, зачем в фильме столько персонажей и что вообще происходило на протяжении одного часа и 18-ти минут хронометража – отдельный киноманский аттракцион). На десерт, для самых насмотренных любителей российского кино, в фильме припасены камео Константина Мурзенко и Александра Баширова.

Фото: кадр из сериала «Первый номер»