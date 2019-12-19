Касса четверга: «Холоп» легко обошел «Союз спасения»

Комедия ХОЛОП (CP) без особых усилий возглавила прокат в первый день последнего уикенда года. Проект получил сразу 47,3 млн рублей, а значит, что к понедельнику картина может собрать до 250 млн рублей. ХОЛОП уверенно обошел вторую крупную новинку уикенда − российскую историческую драму СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). Она записала на свой счет 23 млн рублей и теперь сможет претендовать на 150 млн рублей по итогам четырех дней.
Около 10 млн рублей за четверг окоазалось в руках мультфильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NKI). К концу выходных эта сумма может увеличиться до 70–80 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО
Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный
Мы все понимаем, что период примерно в 10 дней до Нового года – слабый, потому что людям не до этого. Так что каких-то больших цифр, естественно, нет, но на вчерашний день структура такова: на первом месте ХОЛОП, на втором – СОЮЗ СПАСЕНИЯ, на третьем – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ и на четвертом – ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. ИВАН ЦАРЕВИЧ – на пятом месте. Пока результаты не ахти. Но так было всегда. Помню, как в прошлом году был некий шок от старта Т-34 в декабре в Atmos, то же самое было и в позапрошлом году на старте ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Все основные сборы будут, конечно же, с 1 января. Сейчас людям не до кино. И то, что ХОЛОП собирает пока лучше – логично, потому что он нацелен на молодежную аудиторию. Но мы надеемся, что завтра и послезавтра будут еще сборы, несмотря на то что до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Думаю, что три основных релиза Нового года – СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ВТОРЖЕНИЕ и ХОЛОП – на наших площадках соберут примерно одинаково и сработают отлично. Явного лидера среди них я пока не вижу.
ДАРЬЯ СОЛОПОВА
Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково
У нас стартовали ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4, СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ХОЛОП. ХОЛОП на первом месте, потом идет СОЮЗ СПАСЕНИЯ, а потом – ИВАН ЦАРЕВИЧ. В целом сборы очень низкие. Четверг не похож на четверг, а скорее на какой-нибудь понедельник или вторник. Очень все слабенько. На ХОЛОПА отреагировали, видимо, пришли взрослые, которые захотели сходить на премьеру. А остальные зрители решили придержать поход в кино до праздников. Расстройств у нас нет, потому что ситуация повторяется из года в год. Сначала тишина, а потом на праздниках валят толпами. Тем более российские проекты очень хорошо идут на «сарафане». Не удивлюсь, если тот же СОЮЗ СПАСЕНИЯ будет работать месяц, а может, даже и больше. Например, ЛЕВ ЯШИН у нас очень долго раскачивался. Фильм уже закончился, но его спрашивали и спрашивали. Появилась информация, что СОЮЗ СПАСЕНИЯ хотят включить в школьную программу. Так что возможно, после праздников на него подтянутся школы. Думаю, нужно переждать сейчас период затишья, а потом будет буря.
МАРИНА ХАБАРОВА
Генеральный директор к/т «Радуга Кино» (5 залов на 970 мест), Москва
Стартовали СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ХОЛОП, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. ХОЛОП пока впереди, СОЮЗ СПАСЕНИЯ – пока никак, как и ИВАН ЦАРЕВИЧ. У ХОЛОПА за вчерашний день от общего вала было примерно 40 процентов, так что на него зритель пошел еще как-то. Другие проекты работают слабо. ФИКСИКИ зашли на превью неплохо, но потом посещаемость просела. Чувствуется, что в кинотеатре пусто: люди либо на корпоративах, либо на закупке подарков. Хотя в нашем торговом центре народ есть, но при этом в кинотеатре людей достаточно мало. В торговых центрах людей прибавилось. Это абсолютно стандартная картина – за две недели до Нового года. Расстраиваться пока рано, если что грустить будем только уже 9 января (смеется). В целом мы ждем прироста в новогодние праздники. И по ощущению, лучше среди новинок сработает ХОЛОП, и наработка у него может быть лучше. Мне кажется, он чем-то похож на ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который тоже в первые дни работал не очень, а потом начал собирать отлично и работал долго.
ИРИНА МАКАРОВА
Менеджер по репертуарному планированию к/т «Прага Cinema» (2 зала на 207 мест), Димитровград
В нашем кинотеатре, как и у всех, стартовали СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ХОЛОП и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. Все пока никак себя не проявили. ХОЛОП чуть впереди, у СОЮЗА СПАСЕНИЯ выручка вчера была в несколько раз меньше. Но я бы не стала судить по вчерашнему дню. У ХОЛОПА целевая аудитория более молодая, а СОЮЗ СПАСЕНИЯ должен работать в длину, начиная с новогодних праздников. Достаточно вспомнить старт ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в первый четверг, которое потом рвануло. Сейчас делать выводы рано. Во-первых, вчера еще все школьники учились, только сегодня первый каникулярный день. Во-вторых, у взрослых сейчас корпоративы, походы по магазинам в поисках подарков и так далее. Так что панику мы отложили на попозже (смеется).
ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН
Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов
У нас вчера стартовали ХОЛОП, СОЮЗ СПАСЕНИЯ и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. На ХОЛОПЕ на вечернем сеансе вчера было больше 40 человек – это прямо очень хороший показатель для четверга, для буднего дня. У СОЮЗА СПАСЕНИЯ вечерний сеанс собрал около 20 человек – и это тоже хороший показатель. Но по общим сборам ХОЛОП пока опережает СОЮЗ СПАСЕНИЯ. На ИВАНЕ ЦАРЕВИЧЕ сегодня на одном из сеансов было более 20 человек, но это скорее всего пришла школа. В целом мы пока не видим большого спада посещаемости, ситуация неплохая, особенно для буднего дня, потому что основные кассовые сборы у нас идут в выходные. Судя по таким стартам, стоит ждать отличного бокс-офиса на Новый год. Особенно от ХОЛОПА.
Предварительные сборы за четверг 26.12.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
26.12.2019
|Изменение
|Общая
касса на
26.12.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|1
|-
|2074
|47 300 000
$766 364
|-
|48 500 000
$785 807
|250 000 000
$4 050 551
|2
|FOX
|1
|-
|1864
|23 239 112
$376 525
|-
|23 239 112
$376 525
|150 000 000
$2 430 331
|3
|
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
Star Wars: The Rise of Skywalker
|WDSSPR
|2
|-
|1348
|11 400 000
$184 705
|-85,8%
|402 600 000
$6 433 365
|55 000 000
$891 121
|4
|CP
|3
|-
|2027
|10 600 000
$171 743
|-52,0%
|686 100 000
$10 792 827
|85 000 000
$1 377 187
|5
|NKI
|1
|-
|1918
|9 738 872
$157 791
|-
|11 291 031
$182 940
|75 000 000
$1 215 165
|6
|
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Jumanji: The Next Level
|WDSSPR
|3
|-
|1582
|6 000 000
$97 213
|-50,8%
|753 600 000
$11 854 648
|60 000 000
$972 132
|7
|CRP
|2
|-
|1646
|4 400 000
$71 290
|-
|69 700 000
$1 113 774
|38 000 000
$615 684
|8
|
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
Frozen II
|WDSSPR
|5
|-
|535
|2 200 000
$35 645
|-47,6%
|1 635 300 000
$25 563 545
|29 000 000
$469 864
|9
|
ДОСТАТЬ НОЖИ
Knives Out
|CP
|5
|-
|118
|906 000
$14 679
|-46,7%
|297 000 000
$4 642 801
|7 500 000
$121 517
|10
|
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
Last Christmas
|UPI
|4
|-
|182
|744 812
$12 068
|-56,5%
|172 165 755
$2 682 127
|6 000 000
$97 213
|11
|
ХОДЯЧИЙ ЗАМОК
Hauru no ugoku shiro
|PNR
|1
|-
|185
|545 078
$8 831
|-
|2 520 541
$40 838
|-
|12
|
ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО
Black Christmas
|UPI
|2
|-
|402
|400 099
$6 482
|-80,9%
|14 726 922
$235 330
|-
|ИТОГО TOP-12:
|117 473 973
$1 903 337
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.72 руб.
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