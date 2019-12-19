Касса четверга: «Холоп» легко обошел «Союз спасения»

Комедия ХОЛОП (CP) без особых усилий возглавила прокат в первый день последнего уикенда года. Проект получил сразу 47,3 млн рублей, а значит, что к понедельнику картина может собрать до 250 млн рублей. ХОЛОП уверенно обошел вторую крупную новинку уикенда − российскую историческую драму СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). Она записала на свой счет 23 млн рублей и теперь сможет претендовать на 150 млн рублей по итогам четырех дней.

Около 10 млн рублей за четверг окоазалось в руках мультфильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NKI). К концу выходных эта сумма может увеличиться до 70–80 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный

Мы все понимаем, что период примерно в 10 дней до Нового года – слабый, потому что людям не до этого. Так что каких-то больших цифр, естественно, нет, но на вчерашний день структура такова: на первом месте ХОЛОП, на втором – СОЮЗ СПАСЕНИЯ, на третьем – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ и на четвертом – ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. ИВАН ЦАРЕВИЧ – на пятом месте. Пока результаты не ахти. Но так было всегда. Помню, как в прошлом году был некий шок от старта Т-34 в декабре в Atmos, то же самое было и в позапрошлом году на старте ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Все основные сборы будут, конечно же, с 1 января. Сейчас людям не до кино. И то, что ХОЛОП собирает пока лучше – логично, потому что он нацелен на молодежную аудиторию. Но мы надеемся, что завтра и послезавтра будут еще сборы, несмотря на то что до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Думаю, что три основных релиза Нового года – СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ВТОРЖЕНИЕ и ХОЛОП – на наших площадках соберут примерно одинаково и сработают отлично. Явного лидера среди них я пока не вижу.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

У нас стартовали ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4, СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ХОЛОП. ХОЛОП на первом месте, потом идет СОЮЗ СПАСЕНИЯ, а потом – ИВАН ЦАРЕВИЧ. В целом сборы очень низкие. Четверг не похож на четверг, а скорее на какой-нибудь понедельник или вторник. Очень все слабенько. На ХОЛОПА отреагировали, видимо, пришли взрослые, которые захотели сходить на премьеру. А остальные зрители решили придержать поход в кино до праздников. Расстройств у нас нет, потому что ситуация повторяется из года в год. Сначала тишина, а потом на праздниках валят толпами. Тем более российские проекты очень хорошо идут на «сарафане». Не удивлюсь, если тот же СОЮЗ СПАСЕНИЯ будет работать месяц, а может, даже и больше. Например, ЛЕВ ЯШИН у нас очень долго раскачивался. Фильм уже закончился, но его спрашивали и спрашивали. Появилась информация, что СОЮЗ СПАСЕНИЯ хотят включить в школьную программу. Так что возможно, после праздников на него подтянутся школы. Думаю, нужно переждать сейчас период затишья, а потом будет буря.

МАРИНА ХАБАРОВА

Генеральный директор к/т «Радуга Кино» (5 залов на 970 мест), Москва

Стартовали СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ХОЛОП, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. ХОЛОП пока впереди, СОЮЗ СПАСЕНИЯ – пока никак, как и ИВАН ЦАРЕВИЧ. У ХОЛОПА за вчерашний день от общего вала было примерно 40 процентов, так что на него зритель пошел еще как-то. Другие проекты работают слабо. ФИКСИКИ зашли на превью неплохо, но потом посещаемость просела. Чувствуется, что в кинотеатре пусто: люди либо на корпоративах, либо на закупке подарков. Хотя в нашем торговом центре народ есть, но при этом в кинотеатре людей достаточно мало. В торговых центрах людей прибавилось. Это абсолютно стандартная картина – за две недели до Нового года. Расстраиваться пока рано, если что грустить будем только уже 9 января (смеется). В целом мы ждем прироста в новогодние праздники. И по ощущению, лучше среди новинок сработает ХОЛОП, и наработка у него может быть лучше. Мне кажется, он чем-то похож на ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, который тоже в первые дни работал не очень, а потом начал собирать отлично и работал долго.

ИРИНА МАКАРОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Прага Cinema» (2 зала на 207 мест), Димитровград

В нашем кинотеатре, как и у всех, стартовали СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ХОЛОП и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. Все пока никак себя не проявили. ХОЛОП чуть впереди, у СОЮЗА СПАСЕНИЯ выручка вчера была в несколько раз меньше. Но я бы не стала судить по вчерашнему дню. У ХОЛОПА целевая аудитория более молодая, а СОЮЗ СПАСЕНИЯ должен работать в длину, начиная с новогодних праздников. Достаточно вспомнить старт ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в первый четверг, которое потом рвануло. Сейчас делать выводы рано. Во-первых, вчера еще все школьники учились, только сегодня первый каникулярный день. Во-вторых, у взрослых сейчас корпоративы, походы по магазинам в поисках подарков и так далее. Так что панику мы отложили на попозже (смеется).

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

У нас вчера стартовали ХОЛОП, СОЮЗ СПАСЕНИЯ и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. На ХОЛОПЕ на вечернем сеансе вчера было больше 40 человек – это прямо очень хороший показатель для четверга, для буднего дня. У СОЮЗА СПАСЕНИЯ вечерний сеанс собрал около 20 человек – и это тоже хороший показатель. Но по общим сборам ХОЛОП пока опережает СОЮЗ СПАСЕНИЯ. На ИВАНЕ ЦАРЕВИЧЕ сегодня на одном из сеансов было более 20 человек, но это скорее всего пришла школа. В целом мы пока не видим большого спада посещаемости, ситуация неплохая, особенно для буднего дня, потому что основные кассовые сборы у нас идут в выходные. Судя по таким стартам, стоит ждать отличного бокс-офиса на Новый год. Особенно от ХОЛОПА.

Предварительные сборы за четверг 26.12.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.72 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Звездные войны» уверенно выигрывают четверг (Сборы четверга 19.12.2019)