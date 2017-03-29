«Амедиатека» впервые обнародовала данные о доходах

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» вслед за основными игроками рынка впервые рассказал о своих финансовых результатах по итогам года. В 2016 году видеосервис получил 600 млн рублей, что на 112% больше, чем годом ранее. При этом, по словам генерального директора сервиса и «Амедиа ТВ» Дениса Горшкова, чистая выручка проекта оценивается в 400 млн рублей.

У «Амедии» есть также несколько каналов платного телевидения. С учетом ТВ-сегмента выручка компании составила 1,3 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2015 году.

Видеосервис публично огласил основные результаты финансовой деятельности впервые. Впрочем, в этом году финансовая открытость среди онлайн-кинотеатров это своеобразный тренд. Так, информацию о доходах в 2016 году раскрыли лидер рынка ivi (почти 1,6 млрд руб.), второй по рынку игрок –Okko (775 млн рублей), российский офис онлайн-кинотеатра Megogo (719,3 млн руб. без учета НДС) и Tvzavr (275 млн руб.). Все видеосервисы показали заметный рост выручки от 35% до 72%.

29.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кабельщик