Проекты Люка Бессона возглавили список самых дорогих фильмов Франции

Французский центр национальной кинематографии опубликовал итоговые данные о состоянии индустрии в стране в 2016 году. Оказалось, что в прошлом году французские продюсеры и компании произвели 283 картины, 62 из которых – продукция совместного производства. Остальные – чисто французские. На все эти фильмы было затрачено не менее 1,83 млрд евро.

При этом, 2016 год внес множество изменений в список самых дорогих французских кинопроектов. Теперь его возглавляет (и еще долгое время будет это делать) лента ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ компании Europa Corp. продюссера и режиссера Люка Бессона. Бюджет этой картины €197,47 млн, она стала самым дорогим фильмом в истории французского кино. Ранее это звание носила картина 2008 года АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ (бюджет – €78 млн).

Второе место в топе самых дорогих французских проектов 2016 года также у фильма от Europa Corp – триллера о поиске сокровищ ОЗЕРО (The Lake) с бюджетом €66,19 млн. Третье – у комедии ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ, чей бюджет составил впечатляющие €32,45 млн. Следом идут автомобильный экшн ОВЕРДРАЙВ (бюджет: €24,34 млн), который «Вольга» выпустит в России летом, и байопик о Кусто ОДИССЕЯ (бюджет: €20,86 млн).

12.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: CineEuropa