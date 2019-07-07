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Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах

Лента победила в конкурсной программе «К Востоку от Запада»

Дебютный фильм режиссера и сценариста Бориса Акопова БЫК получил одну из наград международного кинофестиваля в Карловых Варах. Ленте досталась Большая премия конкурсной секции «К Востоку от Запада», сообщает ТАСС. Ранее БЫК был отмечен Гран-при «Кинотавра». Фильм рассказывает о временах «лихих 90-х». Главный герой фильма − молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык», который вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить семью. Дистрибьютора у картины пока нет (или он не объявлен).

В конкурсной программе «К Востоку от Запада» было представлено 12 картин. Большая премия является здесь главным призом, который предусматривает выплату денежного вознаграждения в сумме $15 тыс. Она делится пополам между режиссером и продюсером ленты-победителя.

 

Победителем основного конкурса Карловых Вар в этом году стала семейная драма ОТЕЦ совместного производства Болгарии и Греции. Российских картин в конкурсе не было.

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07.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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