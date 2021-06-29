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Якутский фильм «Нуучча» попал в конкурс кинофестиваля в Карловых Варах

Смотр пройдет с 20 по 28 августа

Фильм НУУЧЧА якутского режиссера Владимира Мункуева вошел в конкурс «Восток-Запад» грядущего международного кинофестиваля в Карловых Варах. В конкурсной секции представлено 12 фильмов, и только один — из России. Продюсеры картины — Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий. 

Психологическая драма снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Якутская область, конец 19-го века, Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребёнка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный Князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома. 

«Впервые прочитав произведения Вацлава Серошевского, я обратил внимание, что его работы носят больше не этнографический взгляд, а художественный, – говорит режиссер и автор сценария фильма Владимир Мункуев. — Да, это описание жизни малого народа, где-то в глубине Сибири, но при всём этом он больше описывает характеры и конфликты, переживания и взаимоотношения людей. Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев».

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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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