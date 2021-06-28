Premier работает над первым российским музыкальным драмеди

В первом российском музыкальном драмеди СОЛДАУТ в камео появятся звезды российской музыкальной индустрии. Сериал рассказывает о молодом рэпере в кризисе, борющемся с правилами крупного лейбла. Роль проблемного рэпера сыграет Глеб Калюжный, продюсерами проекта выступают Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин, Константин Майер и Николай Куликов; режиссер — Иван Плечев.

СОЛДАУТ – это история о жизни внутри и около музыкального лейбла. Внешне – это успешная махина шоу-бизнеса, но внутри большая дисфункциональная семья, которая переживает сложные времена: одни члены семьи хотят свободы, другие – в жизненном тупике и не хотят ничего, патриархи мечтают об отдыхе, обиженные – занять их место. Для любого артиста солдаут – это не просто концерт, на который разобрали все билеты. Это знак того, что он и его близкие могут забыть о бедности и унижениях, а впереди только слава, деньги и сплошной чилл. Ради этого можно пойти на всё.

На экране появятся «Би-2», Хамиль («Каста»), Thomas Mraz, Ram, Лигалайз, Карандаш, мрачно-меланхоличный музыкант «Тима ищет свет», рэпер Lizer, МС Сенечка, Alizade (Ася Ализаде), участник группы «Каспийский Груз» Анар Зейналов, Недры, Жак Энтони, Elvira T, солист группы Шкловский, POLINA, Sapa13, основатель группы «Красное Дерево» Михаил Краснодеревщик, Goody, Kruch, Lil Kate и другие.

Также в сериале играют Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие.

Константин Майер, шоураннер сериала СОЛДАУТ: «Когда несколько лет назад у меня появилась идея этого сериала, уже тогда чувствовались сильный разрыв между поколениями и большая атомизация в обществе. С годами это чувство только усилилось, и в СОЛДАУТ мы пытаемся предложить своё видение того, как абсолютно разные люди могут договориться и созидать. Несмотря на то, что события и герои вымышленные, в их основе лежат реальные истории, которыми с нами делились, пока мы писали сценарий. В персонажах точно будут угадываться черты настоящих участников музыкальной индустрии. Чтобы выглядеть ещё достоверней, мы постарались максимально поместить героев в реальный мир с помощью звёздных камео, знаковых мест, явлений и «пасхалок». Надеемся, что всё это поможет зрителю «подключиться» к героям и прочувствовать, что это происходит не в абстрактной России, а здесь и сейчас».

Глеб Калюжный, исполнитель главной роли в сериале СОЛДАУТ:

«Мне везёт на истории, которые впоследствии экранизируют. Сценарий СОЛДАУТ имеет много общего с моим жизненным опытом. Но я работаю над тем, чтобы отличаться от своего героя, и характер моего персонажа не пересекался с моим. Каждую серию мы будем наблюдать за становлением личности моего героя, это круто».

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28.06.2021 Автор: Виолетта Палий