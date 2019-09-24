На Comic Con Russia представят «Вторжение»

Режиссер Федор Бондарчук и исполнители главных ролей – Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов – представят фильм на фестивале Comic Con Russia 2019. Посетители мероприятия смогут первыми узнать у создателей про съемки и детали сюжета, пообщаться с актерами, а также взять их автографы.
По сюжету падение инопланетного объекта разделило жизнь на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября, в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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24.09.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Comic Con Russia
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