На Comic Con Russia 2019 покажут новый «Zомбилэнд»

В воскресенье, 6 октября, на фестивале Comic Con Russia состоится предпремьерный показ долгожданного продолжения культового комедийного хоррора ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД − фильма ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ с Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом и Эммой Стоун в главных ролях. Премьера пройдет за три недели до старта картины в прокате. В кинотеатрах фильм появится только с 24 октября.

Ранее стало известно, что на Comic Con Russia также пройдут спецпоказы фильма АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ и аниме ДИТЯ ПОГОДЫ.

Comic Con Russia пройдет в московском «Крокус Экспо» в шестой раз – с 3 по 6 октября, павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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20.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Comic Con Russia