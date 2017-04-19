Сериал «Гоголью будет закрывать кинофестиваль «Движение»

Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который пройдет в Омске с 25 по 29 апреля, представляет внеконкурсную программу смотра. Она состоит из двух секций «Движение. Вектор» и «Движение. Навстречу». Первая представляет панораму самых заметных отечественных фильмов, не выходивших в омский прокат. Среди них альманах ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ, снятый российскими режиссерами-женщинами, удостоенная множества международных призов работа Ивана И. Твердовского ЗООЛОГИЯ и фильм-эссе мастера отечественного кинематографа Александра Сокурова ФРАНКОФОНИЯ, участвовавший в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Во внеконкурсной программе «Движение. Навстречу» традиционно состоятся премьеры самых ожидаемых российских телесериалов. На фестивале будут показаны первый рэп-мюзикл на отечественном ТВ «Бонус» Валерии Гай Германики, пилот сериала Нигины Сайфуллаевой «Детки» с Евгением Цыгановым в главной роли и продюсерский телепроект Валерия Тодоровского «Садовое кольцо» режиссера Алексея Смирнова с Анатолием Белым и Марией Мироновой в главных ролях.

Фильмом закрытия фестиваля станет сериал «Гоголь» канала «ТВ-3» и продюсерской компании «Среда», который впервые в российской практике выйдет в широкий кинотеатральный прокат.

««Движение» – прекрасная площадка для того, чтобы посмотреть на реакцию зрителей: это первый фестиваль, который обратил внимание на сериалы – уже три года подряд на нем показывают самые интересные новинки российского сериального производства. Именно здесь состоялась премьера наших сериалов «Измены» и «Пьяная фирма». А вообще сейчас это общемировой трэнд – в прошлом году в Венеции состоялась премьера «Молодого Папы», в этом в Каннах покажут «Твин Пикс»», – говорит генеральный директор канала «ТВ-3» и продюсер сериала «Гоголь» Валерий Федорович.

«Фестивалю, с самой первой своей редакции прослеживавшему движение кино и ТВ навстречу друг другу, трудно найти лучший фильм закрытия, чем «Гоголь» Егора Баранова, – комментирует программный директор фестиваля Стас Тыркин. – В этом лихо придуманном, с лоском исполненном проекте кино и телевидение идеально сошлись вместе. «Гоголь» – высококлассное телевизионное развлечение, и при этом настоящее современное кино, с участием больших звезд и отсылками к классике кинопостмодернизма – от «Сонной лощины» до «Шерлока Холмса». Мы очень рады тому, что премьера самого ожидаемого, самого амбициозного телепроекта года состоится именно на нашем фестивале».

Также на фестивале «Движение» состоится специальный показ документального фильма Сергея Ястржембского КРОВАВЫЕ БИВНИ, получившего премию «Золотой орел» и ряд наград международных кинофестивалей. Кроме того омские зрители смогут посетить «Вечер кинопоэзии» – уникальный просветительский и образовательный проект, участие в котором примут актеры Анатолий Белый, Артем Быстров и Агния Кузнецова. Творческую встречу со зрителями проведет также народный артист России, актер Московского художественного театра им. А. П. Чехова Авангард Леонтьев.

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» на протяжении четырех лет открывает новые имена в российском кинематографе, расширяя грани отечественного кино и выводя дебютантов на международный уровень.

Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.

19.04.2017 Автор: Артур Чачелов