В Омске открылся кинофестиваль «Движение-2017»

Пятый национальный кинофестиваль дебютов «Движение» открылся в Омске сегодня, 25 апреля. Киносмотр будет идти в течение пяти дней и завершится 29 апреля.

Фильмом открытия фестиваля станет проект Оксаны Карас ОТЛИЧНИЦА. В новой работе режиссера фильма-победителя прошлогоднего «Кинотавра» (ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК) главные роли сыграли Яна Гладких, Никита Ефремов, Александр Яценко, Юлия Ауг, Владимир Мишуков, Таисия Вилкова. «Отличница» снималась как восьмисерийный телевизионный проект. Сокращенная версия сделана специально для фестиваля «Движение».

Программа фестиваля состоит из трех секций – полнометражные фильмы «Движение. Вперед», короткометражные картины «Движение. Начало» и неигровое кино «Движение. Жизнь».

Помимо упомянутой ОТЛИЧНИЦЫ в программе основного конкурса в этом году будет представлено еще шесть картин. В конкурсе полнометражных фильмов будут представлены экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской ЯЗЫЧНИКИ – полнометражный дебют театрального режиссера Леры Сурковой, продюсерами которого выступили режиссеры Владимир Котт и Александр Котт, киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева ГУПЕШКА режиссера Влада Фурмана («Таинственная страсть»), военный детектив производства студии «Ленфильм» ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ Александра Касаткина (СЛУШАЯ ТИШИНУ, ДОЧЬ), психологическая драма НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ выпускницы Кельнской академии медиаискусств Ани Крайс, экзистенциальное роуд-муви АМУН Анара Аббасова, выпускника мастерской Алексея Учителя, и принимавшая участие в конкурсе Пусанского фестиваля якутская драма КОСТЕР НА ВЕТРУ дебютанта Дмитрия Давыдова.

В конкурсе неигрового кино «Движение. Жизнь» примут участие девять картин: В ОЖИДАНИИ ЧУДА – кинодебют пианиста, сценариста Александра Слободяника; ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ – студентки Московской школы кино Анны Кузнецовой; ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ – фотохудожника и студентки той же МШК Элен Нелидовой; ЛАЙВ – студента ВГИКа Максима Лукьянца. Также в программе – эпопея об уральских музыкантах ПРО РОК, снятая молодым, но уже известным документалистом Евгением Григорьевым; фильм Валентины Елиной КУРС ДОСТОЕВСКОГО о труппе молодых театральных артистов; картина о буднях инвалидов в российской провинции ОДНО ЖЕЛАНИЕ Виталия Дубинина и две ленты выпускников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова – ИНТИМНЫЕ ТАЙНЫ ЖИВОТНЫХ Валентина Ткача и НАКАЗАНИЕ студентки той же школы Юлии Зиновьевой.

Программа короткого метра «Движение. Начало» состоит из 10 картин: «Sasha» режиссера и художника Роберта Дэфа; «Коляся» Рината Махмудова, выпускника мастерской Алексея Учителя; «Маленький поезд» участницы фестиваля «Кинотавр» Тамары Дондурей; «Ёф» студента режиссерской лаборатории Константина Богомолова в МХТ Николая Сидорова-Французова; «Каникулы» студентки ВГИКа Юлии Калининой; «Море спокойствия» Исмаила Сафарали, выпускника мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино; «Первая любовь» актера и сценариста Евгения Морозова; «Рай» победителя фестиваля ВГИКа Бориса Акопова; «Тум-балалайка» Вениамина Илясова, участника «Движения-2015» с документальным фильмом «Лев и собачка; и «Чистый взгляд» от победительницы прошлогоднего короткометражного конкурса «Движения» Натальи Назаровой.

Жюри конкурсных программ возглавляют Алексей Попогребский (конкурс полнометражных работ), Алексей Федорченко (программа документального кино) и Сабина Еремеева (конкурс «короткого метра»).

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» с 2013 года открывает новые имена в российском кинематографе, расширяя грани отечественного кино и выводя дебютантов на международный уровень. Президентом фестиваля является актер и режиссер Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – Стас Тыркин.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.

25.04.2017