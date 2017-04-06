Фестиваль «Движение-2017» объявил составы жюри

Организаторы Пятого Национального кинофестиваля дебютов «Движение», который пройдет в Омске с 25 по 29 апреля, объявляют состав жюри конкурсных программ.

Конкурсная программа 5-го Национального Кинофестиваля «Движение» состоит из трех секций – программы полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программы короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программы неигрового кино «Движение. Жизнь». Как сообщалось ранее, жюри конкурса полнометражных фильмов в этом году возглавит режиссер Алексей Попогребский, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, документальный конкурс будет судить жюри, которое возглавит режиссер Алексей Федорченко.

В жюри программы «Движение. Вперед» также войдут одна из самых популярных актрис отечественного кино Анна Михалкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, оператор Алишер Хамидходжаев, генеральный директор канала «ТВ-3» и заместитель генерального продюсера телеканала «ТНТ» Валерий Федорович.

Вместе с Сабиной Еремеевой программу короткометражного конкурса «Движение. Начало» оценят популярные актеры Кристина Бабушкина и Егор Корешков, режиссер Роман Прыгунов, а также востребованный молодой оператор Михаил Хасая. В жюри конкурса документальных фильмов «Движение. Жизнь» наряду с Алексеем Федорченко вошли режиссер Александр Расторгуев, продюсер Юлия Мишкинене, актриса Ольга Сутулова и кинокритик Лариса Малюкова.

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» на протяжении четырех лет открывает новые имена в российском кинематографе, расширяя грани отечественного кино и выводя дебютантов на международный уровень. Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов