Фестиваль «Движение-2017» объявил председателей жюри

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» обнародовал имена председателей жюри, которые будут оценивать работы в конкурсах этого года. Жюри основного конкурса возглавит режиссер Алексей Попогребский, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, документальный конкурс будет судить жюри под председательством режиссера Алексея Федорченко.

Один из самых успешных режиссеров новейшего российского кино, Алексей Попогребский – участник Берлинского кинофестиваля и победитель «Кинотавра», который в последние годы работал в новом для себя сериальном жанре и преподавал в Московской школе кино. Он отлично знаком с работами начинающих режиссеров, четко улавливает дух и тенденции времени, темы, которые интересуют дебютантов. Весной на телеканале Россия-1 должна выйти новая работа Алексея Попогребского – сериал «Оптимисты».

«Столь же важно для нас, что короткометражный конкурс, очень сильный в этом году, будет оценивать жюри под руководством одного из лучших современных российских продюсеров Сабины Еремеевой. Сабина работала с ведущими нашими режиссерами – Анной Меликян, Светланой Проскуриной, Кириллом Серебренниковым, в ее резюме и знаменитый альманах короткометражек КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, восемь лет назад представлявший новую волну российского кино на Венецианском кинофестивале», – отметил программный директор фестиваля Стас Тыркин.

«Мало кто знает, что автор знаменитых игровых картин ОВСЯНКИ и АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ столь же интересно работает в документальном жанре, – продолжает Тыркин. – Речь не о мокьюментари ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ, который ошибочно наградили в Венеции как документальный фильм, а о картине ТОТ СВЕТ, российская премьера которой состоялась на первом фестивале «Движение»

Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» пройдет в Омске с 25 по 29 апреля. Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Прием заявок проходит с 26 декабря 2016 года по 27 марта 2017 года.

15.03.2017 Автор: Артур Чачелов