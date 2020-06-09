Елена Шнеерсон покидает «Вольгу»

Директор по кинотеатральной дистрибуции и маркетингу Елена Шнеерсон покидает кинокомпанию «Вольга». Она работала здесь с 2017 года.

«Покидая компанию, я хочу выразить огромную признательность Сергею Ершову, − говорит Елена Шнеерсон. − Он в свое время предложил мне возглавить не только департамент маркетинга, которыми я руководила более 25 лет, но и кинотеатральную дистрибуцию. Это было особенно завораживающе, потому что когда-то в течение 13-ти лет в зоне моей ответственности были репертуар и маркетинг кинотеатральных сетей. Более того, было очень интересно вновь вернуться в независимую компанию после семи лет работы в системе голливудской студии Universal. Несмотря на большой опыт в нашей индустрии и выпуск огромного количества знаковых релизов, почти три года, которые я проработала в компании «Вольга» были потрясающими − начиная с картины ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 и заканчивая фильмом ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Я от всей души желаю кинокомпании и лично Сергею Ершову еще многих лет успешной работы в нашем столь сложном и непредсказуемом бизнесе».

«Я бесконечно благодарен Елене за то, что три года назад она поддержала мое желание трансформировать компанию, − комментирует президент кинокомпании «Вольга» Сергей Ершов. − Не было ни одной области операционной деятельности, в которую Елена не вовлеклась бы с присущей ей самоотверженностью. Ее студийный опыт, работа в кинотеатрах, а также понимание независимого рынка помогли адаптировать команду и вывести ее на качественно новый уровень работы».

Кинокомпания «Вольга» была создана в 2008 году. Основные направления деятельности − кинопрокат и теле- и видеодистрибуция на территории России, СНГ и Балтии. «Вольга» работает с ведущими мировыми кинопроизводственными и дистрибьюторскими компаниями, среди которых StudioCanal, Lionsgate, EuropaCorp, Gaumount, FilmNation, Pathe International, Kinology, Exclusive Media Group, TF1 и многие др. На сегодняшний день каталог «Вольги» содержит более 700 фильмов самых разных жанров.

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов