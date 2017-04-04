Американский боевик ФОРСАЖ 8 получил прокатное удостоверение. Об этом порталу «КиноПоиск» сообщил глава Департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов. На сайте Министерства культуры информации об этом пока нет.

По словам Тельнова, лента получила право выйти в широкий прокат с 13 апреля. Министерство установило картине возрастной прокатный рейтинг 16+.

Напомним, что выпуск картины на этой дате был под вопросом из-за выхода в прокат отечественной космической саги ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, продюсеры которой опасались из-за ФОРСАЖА 8 потерять сеансы и площадки уже на второй неделе работы. Однако дистрибьюторы, кинопоказчики и Минкульт договорились об условиях, при которых ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и ФОРСАЖ 8 смогли разойтись в сеансах и последний все-таки получил разрешение на выход в прокат 13 апреля. При этом крупнейшие киносети взяли на себя обязательства обеспечить российскому блокбастеру 35% сеансов на первых двух неделях проката, 20% – в третью неделю, 15% – в четвертую, а далее – по договоренности.

04.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск