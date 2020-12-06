На соискание «Золотого глобуса» выдвинуты сразу несколько фильмов из России

Сразу три российские картины подали заявки на участие в борьбе за «Золотой Глобус». Об этом сообщает издание The Moscow Times. За право быть представленным в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского, СПУТНИК Егора Абраменко и ТЕКСТ Клима Шипенко.

Кроме того, заявки на выдвижение подали несколько проектов совместного производства, в которых участвуют продюсеры из России. Это КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана И. Твердовского и УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана.

Заявки на участие «Золотой глобус» в этом году подали 130 иностранных картин. Это рекордное число. Шорт-лист номинантов премии будет объявлен 3 февраля, а сама церемония запланирована на 28 февраля.

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06.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Moscow Times