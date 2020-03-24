Новости


Киностудии Горького утвердили стратегию развития на шесть лет

Ее уже поддержали в Министерстве культуры

Руководство Киностудии им. Горького утвердило стратегию развития компании на шесть лет. По словам генерального директора Юлианы Слащевой, на базе киностудии планируется построить креативный кластер для производства различного аудиовизуального контента. В данном случае речь идет как об игровом кино, так и документальном и научно-популярном. Контент будет предназначен как для Интернет-платформ, так и для широкого проката. В последнем случае речь идет о производстве детско-семейных и молодежных картин. Кроме того, на базе киностудии может быть сформирована система, включащая собственную киношколу, музей и курсы для студентов, сообщает ТАСС.

Стратегия развития компании была представлена министру культуры Ольге Любимовой и по итогам заседания в ведомстве получила ее поддержку. 

«Я поддерживаю текущую версию стратегии, она направлена на реализацию ряда инициатив министерства, − заявила Любимова, чьи слова привели в пресс-службе министерства. − Создание детско-юношеского, документального и научно-популярного кино − объективное требование аудитории, у которой в последние годы становится все более востребованным контент отечественного производства. В то же время стратегия учитывает текущие рыночные условия и особенности современного потребления информации».

Юлиана Слащева была назначена генеральным директором Киностудии им Горького в 2019 году. Тогда же новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел. На данный момент студия будет заниматься капитальным ремонтом основного комплекса киностудии в Москве на ул. Эйзенштейна, который находится в предаварийном состоянии.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Киностудия Горького намерена открыть детскую киношколу

Киностудия Горького заявила о планах развития игрового и документального кино

Экс-гендиректор студии Горького ответил на критику от нового руководства

Слащева заявила о неэффективном расходовании бюджетных средств прежним руководством студии Горького

Мединский опроверг информацию о слиянии студии Горького и «Союзмультфильма»


Самое читаемое

Соответствующий приказ подписан Ольгой Любимовой

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта

Подробнее
И призвали к сотрудничеству

«Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск HD» ответили на претензии АВК

Подробнее
Для прекращения работы площадок одних рекомендаций мало

АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатров

Подробнее
Они закрыты до мая

Кинотеатры Петербурга объявили о приостановке работы

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 