Киностудии Горького утвердили стратегию развития на шесть лет

Руководство Киностудии им. Горького утвердило стратегию развития компании на шесть лет. По словам генерального директора Юлианы Слащевой, на базе киностудии планируется построить креативный кластер для производства различного аудиовизуального контента. В данном случае речь идет как об игровом кино, так и документальном и научно-популярном. Контент будет предназначен как для Интернет-платформ, так и для широкого проката. В последнем случае речь идет о производстве детско-семейных и молодежных картин. Кроме того, на базе киностудии может быть сформирована система, включащая собственную киношколу, музей и курсы для студентов, сообщает ТАСС.

Стратегия развития компании была представлена министру культуры Ольге Любимовой и по итогам заседания в ведомстве получила ее поддержку.

«Я поддерживаю текущую версию стратегии, она направлена на реализацию ряда инициатив министерства, − заявила Любимова, чьи слова привели в пресс-службе министерства. − Создание детско-юношеского, документального и научно-популярного кино − объективное требование аудитории, у которой в последние годы становится все более востребованным контент отечественного производства. В то же время стратегия учитывает текущие рыночные условия и особенности современного потребления информации».

Юлиана Слащева была назначена генеральным директором Киностудии им Горького в 2019 году. Тогда же новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел. На данный момент студия будет заниматься капитальным ремонтом основного комплекса киностудии в Москве на ул. Эйзенштейна, который находится в предаварийном состоянии.

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС