Проект «Горянки» от киностудии Горького взял главный приз на кинофестивале в Австралии

Документальный фильм Киностудии им. М. Горького ГОРЯНКИ, снятый молодым режиссером из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой, получил приз за лучший полнометражный фильм на австралийском международном фестивале документальных фильмов Doc.Sydney. Картина рассказывает о жизни современных кавказских женщин.

Фестиваль Doc.Sydney в этом году проходил впервые как часть глобальной сети Doc.World. Такие же фестивали документального кино проходят в Лондоне, Берлине, Генте и Бостоне. В программу попали инновационные независимые фильмы, в том числе короткометражные и экспериментальные ленты, документальный артхаус. Всего одиннадцать картин из Великобритании, Франции, Германии, России, Канады, США и Гонконга.

«Мы очень рады первой победе ГОРЯНОК на международном кинофестивале, – отмечает генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. − Благодарим отборщиков и жюри за внимание к нашему фильму. На Киностудии Горького мы верим, что эта картина буквально обречена на успех – не только на фестивалях, но и у широкой аудитории. Ведь это невероятно красивый и добрый фильм. В то же время он современный и чрезвычайно актуальный, в нем легко и непринужденно поднимаются темы феминизма, социокультурной и национальной идентичности».

Документальный фильм ГОРЯНКИ сразу после премьеры завоевал первый приз ХII Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Картина попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival. А также вошла в конкурсную программу крупнейшего американского фестиваля документального кино AmDocs и британского Doc.London.

Фильм создан на Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, при участии Фонда Генриха Бёлля. Он рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа. В советское время женщин в регионе активно выводили из контекста традиционных ценностей, но развал СССР поставил множество вопросов перед обществом. В фильме показаны проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.

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20.04.2021 Автор: Артур Чачелов