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Киностудия Горького начала прием заявок на производство документальных и научпоп фильмов

Конкурс проходит в рамках проекта Gorky.Doc

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького опубликовал на официальном сайте электронный адрес для свободного приема заявок на производство неигровых и научно-популярных фильмов: doc@gorkyfilm.ru. Независимые авторы, авторские коллективы и производственные команды теперь могут в любое время связаться с Продюсерским центром и представить свой проект.

«Мы открываем возможность для авторов представить свой документальный, публицистический или научно-популярный проект продюсерам киностудии – заявить о себе, получить обратную связь и, может быть, начать сотрудничество и реализовать проект. Речь при этом не идет о ко-продакшн или продвижении готовых фильмов, а также заявки не будут рецензироваться. В остальном мы рады любым предложениям, и обязательно ответим на каждое письмо», — рассказала креативный продюсер, руководитель направления документального и научно-популярного кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина.

К рассмотрению принимаются синопсисы, сценарии, заявки с презентациями, режиссерские экспликации, а также резюме специалистов. Ответ о возможности дальнейшего сотрудничества поступит по указанным в заявке контактам не позднее чем через месяц после обращения.

В рамках проекта Gorky.Doc ранее уже проходили питчинги для молодых документалистов. Первый питчинг состоялся 15 декабря 2020 года. В результате авторы трех проектов заключили договоры с Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького. Питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов Gorky.Doc прошел в этом году в рамках II Калининградского международного кинофестиваля «Край света. Запад». Призы получили три проекта, в том числе гран-при и возможность снять свой фильм с помощью киностудии досталась документальной драме Андрея Бутузова ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ.

01.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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