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На развитие киностудии имени Горького потребуется 5 млрд рублей

Во столько обойдется реализация принятой стратегии до 2026 года

На реализацию недавно принятой стратегии развития киностудии имени Горького до 2026 года может потребоваться не менее 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова руководителя студии Юлианы Слащевой. Средства предполагается изыскивать из собственых ресурсов компании, а также запрашивать государственные субсидии. За поддержкой студия уже обратилась в Министерство культуры. 

Цифра в 5 млрд появилась еще до кризиса с коронавирусом и теперь требует пересчета. Студии требуется капитальный ремонт главного здания на улице Эйзенштейна в Москве, а также строительство новых павильонов, закупка оборудования и прочие расходы, связанные с полноценным функционированием. Интересно, что основную часть средств компания планирует получить за счет продажи непрофильных активов. При прежнем руководстве студии они оценивались в 4 млрд рублей, однако учитывали стоимость студии «Центрнаучфильм», которую в новой стратегии решено не продавать.

Принятая стратегия развития предполагает запуск на студии пяти линеек фильмов, а также производства контента для онлайн-площадок. Основной упор она будет делать на научно-популярные и документальные фильмы. Кроме того, есть планы и по производству игрового полнометражного кино для молодой аудитории − от четырех релизов в 2023 году до 33 в 2027-м. Сейчас студия запустила в производство четыре кинопроекта, три из которых остановлены из-за пандемии. 

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06.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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