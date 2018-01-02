Вячеслава Тельнова прочат на пост главы Госфильмофонда

Российские кинематогарфисты написали письмо в правительство с просьбой уволить главу Госфильмофонда Николая Бордачева. Взамен они предлагают поставить во главе этой организации Вячеслава Тельнова, который сейчас занимает должность главы Департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Свои подписи под письмом поставили около 30 кинодеятелей. В том числе такие именитые режиссеры, как Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко.

В письме утверждается, что «в последнее время руководство Госфильмофонда постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов». Главу организации упрекнули в финансировании дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением ее основных задач, а также «категорическом неприятии современных технологий». Кроме того, в числе претензий к Бордачеву – затянувшийся конфликт вокруг авторских прав на «золотые коллекции» «Ленфильма» и «Союзмультфильма», которые Госфильмофонд не хочет передавать студиям.

Госфильмофонд России – основной архив кинофильмов Российской Федерации, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Является государственным учреждением культуры, в котором хранятся коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительную, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.

В своем письме кинематографисты просят правительство «поддержать мнение кинематографической общественности и назначить на должность генерального директора Госфильмофонда России Вячеслава Тельнова». Сам Тельнов признался, что узнал об инициативе из прессы, но в случае удовлетворения просьбы готов работать в предполагаемой должности. «Очень благодарен за столь высокое доверие, оказанное мне профессионалами киноискусства», – приводит слова чиновника пресс-служба Минкультуры.

02.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС