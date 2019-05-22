В WDSSPR новый директор по маркетингу студии Sony Pictures

С 16 мая 2019 года директором по маркетингу студии Sony Pictures в кинопрокатной компании WDSSPR стала Наталия Грымова. Ранее эту должность занимал Леонид Карнозов. Он покинул ее по семейным обстоятельствам.

«После трех продуктивных лет работы и множества ярких побед на ниве маркетинга релизов Sony Pictures Леонид принял решение оставить нашу компанию, − комментирует кадровые перестановки глава Sony Pictures Productions and Releasing в России Антон Сиренко. − Мы искренне ценим вклад в успех наших фильмов, привнесенный креативностью и опытом Леонида на этой позиции. Желаю ему удачи на следующем этапе его карьеры. Уверен, что назначение Наталии на эту должность принесет нашей компании много интересных и эффективных решений по продвижению новых фильмов Sony Pictures уже в ближайшем будущем».

Последние три года Наталия Грымова возглавляла маркетинг в «Централ Партнершип», отвечая за релизы студии Paramount Pictures. Ранее в «Централ Партнершип» она занималась медиапланированием, а также работала в рекламном агентстве Initiative.

Компания WDSSPR («Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг») – совместное предприятие, учрежденное международными компаниями Walt Disney Studios Motion Pictures International и Sony Pictures Releasing International для проката кинофильмов своих студий на территории России и СНГ. Sony Pictures Releasing International (SPRI) – подразделение компании Sony Pictures Entertainment (SPE), принадлежащей японской корпорации Sony. SPRI занимается дистрибуцией и маркетингом кинофильмов студий Columbia Pictures, Tri Star, Screen Gems, Sony Pictures Animation в 130 странах мира. Компания WDSSPR занимается также дистрибуцией и маркетингом фильмов российского производства.

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22.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: WDSSPR Sony