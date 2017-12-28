Игорь Ильчук займется развитием кинотеатров ADG Group

Бывший гендиректор сети кинотеатров «Каро» Игорь Ильчук возглавил коммерческую дирекцию ADG Group – компании, которая занимается реконструкцией и перестройкой сети бывших советских кинотеатров в Москве. По информации RNS, он принят на работу в еще ноябре. «Игорь отвечает за работу с арендаторами и коммерческий успех сети 39 районных центров», – говорится в сообщении пресс-службы ADG Group.

Игорь Ильчук возглавлял сеть «Каро» более пяти лет, но покинул эту должность в конце 2012 года. ADG Group приобрела у правительства Москвы 39 построенных в советское время кинотеатров в спальных районах столицы в 2014 году. На их базе девелопер сейчас создает новый формат коммерческой недвижимости – сеть районных центров. В октябре 2017 года стало известно, что партнером по развитию сети этих кинотеатров станет крупный игрок с мировым именем – корейская сеть CJ CGV. Она рассчитывает открыть 160 экранов в 33 кинотеатрах ADG. Стороны создали совместное предприятие, 70% акций которого находится у корейского оператора, а 30% – у российского девелопера. Впрочем, пока, регистрация этого нового юрлица еще не завершена.

28.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS