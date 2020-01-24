Корейская CJ CGV приостанавливает развитие в России

Корейская сеть кинотеатров CJ CGV решила пересмотреть планы активного развития в России. Об этом сообщают «Ведомости». Корейцы решили разорвать партнерство с ADG Group. Согласно договору они должны были взять в управление 33 кинотеатра, которые откроются в москвоских районных ТЦ, построенных на месте старых советских кинотеатров. Останется ли сеть в России и что будет с уже имеющимися у нее здесь двумя кинотеатрами, не сообщается.

CJ CGV является крупнейшей киносетью мира, управляющей 4051 залом в Южной Корее, Индии, Вьетнаме, Бирме, Турции и США. Ранее ее представители не раз заявляли, что планируют захватить в России до 40% рынка кинопоказа. Экспансия долго откладывалась: по информации инсайдеров, корейцы столкнулись со множеством проблем, в том числе бюрократического характера. Кроме того, корейцы выражали недовольство срывом сроков открытия площадок: реконструкция советских кинотеатров затянулась.

ADG group выиграла аукцион Правительства Москвы на покупку 39 московских кинотеатров в 2014 году. На месте устаревших и зачастую недействующих площадок должны были открыться районные торговые центры. Несмотря на уход CJ CGV кинотеатры в ТРЦ ADG Group все же останутся. По информации «Ведомостей», эти площади может занять сеть КАРО. Переговоры с ней уже начались.

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24.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»