Первый кинотеатр сети CGV в Москве представит технологию Wall-to-Wall Screen  

Южнокорейская киносеть CJ CGV объявила об открытии 8 ноября первого российского кинотеатра «CGV Ангара» с четырьмя экранами и 400 посадочными местами. Он расположен в Москве в новом районном центре «Ангара» на Чонгарском бульваре, 7 на месте бывшего советского кинотеатра с одноименным названием.

Новый кинотеатр представит российскому зрителю технологию Wall-to-Wall Screen. «Это эксклюзивная технология CGV, разработанная для максимального вовлечения в просмотр фильмов на экране, растянутом от левой до правой стены. Красочные места в зале и ретро-винтажный концепт дизайна – визитная карточка сети по всему миру, создающая комфортную и непринужденную атмосферу», – рассказали в сети.

Репертуар «CGV Ангара» будет формироваться преимущественно из семейных фильмов, актуальных премьер и альтернативного контента, включающего образовательные программы и увлекательные лекции.

На празднике в честь открытия первого семейного кинотеатра «CGV Angara» 8, 9 и 10 ноября для гостей подготовлены подарки и угощения, раздача абонементов и премьерный показ мультипликационной комедии «Стражи Арктики».

Сейчас CGV готовится открытию второй площадки в торговом центре «Саларис», расположенном в районе Новой Москвы. Это будет кинотеатр-флагман сети. На территории 4000 кв.м. откроется 8 залов. Специально для проведения особых мероприятий в одном из залов будет установлена сцена, а удобные кресла в просторном лобби создадут лучшие условия для комфортного отдыха перед сеансом.

06.11.2019 Автор: Дмитрий Некрасов