Одна из киносетей может получить 39 новых миниплексов в Москве

Компания ADG Group, купившая у города Москвы в 2015 году 39 кинотеатров, ведет переговоры с российскими киносетями на предмет передачи в управление миниплексов, которые будут открыты на месте этих старых советских кинотеатров. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский. Инвестор намерен превратить объекты, расположенные в многолюдных спальных районах города, в так называемые «районные центры», предусматривающие существенное увеличение площадей, расширение их функций и сохранение кинопоказа. Судя по опубликованной на сайте ADG Group информации, реконструкция предполагает открытие на каждой площадке миниплексов с различным числом залов (в зависимости от площадей – до шести-семи экранов на объект).

«Масштаб реконструкции отличается по ряду объектов, – рассказал Печерский. – Один из самых наших крупных кинотеатров – «Киргизия»: ее нынешняя площадь около 5 тысяч кв. м. Разрешительная документация по этому проекту позволяет расширить объект до 17 тысяч кв. м. В итоге увеличение наземной площади достигнет примерно 15 тысяч кв. м. На примере с кинотеатром «Мечта» получается, что увеличение составит всего 3,4 тысяч кв. м: с 1,5 тысяч до 5 тысяч кв. м». При этом назвать партнера, который возьмет на себя управление кинопоказом на объектах, Печерский отказался. «Продолжаем переговоры с сетью кинотеатров, они на продвинутой стадии, но называть наших контрагентов пока рано, – заявил он в интервью «Коммерсанту». – Мы рассчитываем, что оператор во всех наших объектах будет один».

Обыт работы с реконструированными советскими кинотеатрами имеется сразу у нескольких крупных федеральных и региональных сетей. Некоторые из приобретенных ADG Group кинотеатров функционировали под управлением «КАРО» («Киргизия», «Звездный»), но эта сеть не раз заявляла, что заинтересована в развитии только больших многозальных форматов. Какими-то площадками управляли «Формула кино» («Прага», «Витязь»), какими-то – «Алмаз Синема» («Алмаз», «Солнцево»). Богатый опыт подобной деятельности в регионах имеет «Премьер-Зал».

Все московские объекты будут сдаваться в разное время, а первые из них будут введены в эксплуатацию до конца второго квартала 2018 года. Это будут кинотеатры «Родина», «Саяны» и «Звездный». Все 39 площадок должны будут заработать до середины 2019 года.

20.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ