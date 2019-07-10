Школа «Индустрия» расскажет о будущих трендах в кинематографе

14 июля школа кино и телевидения «Индустрия» при поддержке «НМГ Студии» в интерактивном формате проведет день на территории Института «Стрелка», посвященный темам образования и будущих трендов в кинематографе. Мероприятие подобного формата и масштаба проводится киношколой впервые. Для широкой публики оно станет возможностью поближе познакомиться с ведущими кинематографистами, кинообозревателями и звездами кино, услышать о последних трендах и технологиях в сфере кинематографа, а также узнать секрет успеха зрительского и авторского кино из уст ключевых представителей индустрии.

В рамках мероприятия пройдут паблик-токи (открытые интервью с представителями индустрии), будут работать развлекательные тематические зоны, будет устроен кинопоказ коротких метров студентов «Индустрии», а вечермо всех ждет музыкальный сюрприз. Среди участников программы заявлены: кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров; основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, режиссер, продюсер, актер, основатель школы кино и телевидения «Индустрия» Федор Бондарчук; Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина; актер театра и кино Александр Петров; журналист, писатель, креативный консультант Третьяковской галереи, основатель креативного агентства AsD Алена Долецкая; журналист и кинообозреватель Антон Долин; продюсер, сценарист и основатель киношколы «Индустрия» Михаил Врубель; продюсер, режиссер, режиссер монтажа и основатель киношколы «Индустрия» Александр Андрющенко; кинокритик и программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин.

По завершению образовательной программы состоится московская премьера коротких метров студентов киношколы «Индустрия»: «Плачу с вами» (режиссер Паулина Андреева, диплом программы «Кинотавр. Короткий метр» «За точную передачу черного в комедии»), «Болванка» (режиссер Никита Власов, участник программы «Кинотавр. Короткий метр»), «Мама» (режиссер Александр Мыськин), «Папа» (режиссер Карина Чувикова).

Сотрудни­чество киношколы «Индустрия» и Института «Стрелка» не ограничивается одним днем. С 19 по 28 июля во время ежегодного фестиваля Strelka Film Festival киношкола и «НМГ Студия» выступят партнерами образовательной программы, где будут показаны лучшие короткие метры студентов. Преподаватели киношколы выступят в качестве спикеров в серии дискуссий фестиваля.

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10.07.2019 Автор: Артур Чачелов