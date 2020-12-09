В московском кинотеатре «Художественный» завершена реставрация

В легендарном столичном кинотеатре «Художественный» закончена реставрация. Об этом сообщает пресс-служба Сбера, который теперь является владельцем этого объекта. В сообщении банка говорится, что он принимает участие в судьбе проекта с осени 2019 года.

Реставрация длилась более пяти лет. Кинотеатр стал трехэтажным, при этом высотность здания осталась прежней. Новый этаж появился в результате постройки дополнительных перекрытий по левому и правому крыльям здания. Теперь в кинотеатре несколько залов: большой зал с балконом на 359 мест, а также два маленьких на 47 мест и два VIP-зала, рассчитанных на 21 зрителя.

«Фасад здания был воссоздан по чертежам Федора Шехтеля и фотографиям, имеющимся в архивах, − говорится в сообщении Сбера. − В ходе реставрационных работ были раскрыты заложенные оконные проемы и восстановлен исторический декор: надписи − «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверями; вывеска «Художественный электро-театр»; барельефы «Гелиос» и «Селена», мужской и женский маскароны». На фасаде здания установили современную электронную афишу.

Точной даты открытия кинотеатра пока нет.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

09.12.2020 Автор: Артур Чачелов