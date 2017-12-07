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Роман Абрамович вложится в восстановление «Художественного»

У проекта реконструкции старейшего кинотеатра Москвы обнаружился еще один инвестор

Роман Абрамович является соинвестором проекта восстановления старейшего московского кинотеатра «Художественный». Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на слова источников на рынке. Кинотеатр был отдан структурам Александра Мамута в конце 2016 года в аренду на тридцать девять лет с условием, что разрушенный предыдущим недобросовестным подрядчиком объект будет полностью восстановлен за два года. За это время арендная плата, зафиксированная на рыночном уровне, составит 2,98 млн рублей в месяц с НДС, а сразу после сдачи объекта стоимость аренды будет снижена до 1 рубля за 1 кв. м в год. Если реконструкция затянется, компания Мамута будет обязана выплатить штраф в размере 17,88 млн рублей. 

Сам Мамут в интервью Forbes говорил, что масштабная реконструкция «Художественного» может обойтись в 1,5 млрд рублей. Он же подтвердил информацию о том, что в этом проекте участвует Роман Абрамович. Стороны делят расходы пополам. Более того, выяснилось, что Абрамович был в проекте с самого начала.

У проекта существовал еще и третий инвестор – компания «Открытие холдинг», которая контролировала банк «Открытие» до начала его санации. «Открытию холдинг» принадлежало 33,33% AO «Пионер» (ныне переименовано в АО «Художественный»), которому переданы права управления «Художественным» и сетью кинотеатров «Пионер» в Москве. 

07.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Forbes

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