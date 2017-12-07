Роман Абрамович вложится в восстановление «Художественного»

Роман Абрамович является соинвестором проекта восстановления старейшего московского кинотеатра «Художественный». Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на слова источников на рынке. Кинотеатр был отдан структурам Александра Мамута в конце 2016 года в аренду на тридцать девять лет с условием, что разрушенный предыдущим недобросовестным подрядчиком объект будет полностью восстановлен за два года. За это время арендная плата, зафиксированная на рыночном уровне, составит 2,98 млн рублей в месяц с НДС, а сразу после сдачи объекта стоимость аренды будет снижена до 1 рубля за 1 кв. м в год. Если реконструкция затянется, компания Мамута будет обязана выплатить штраф в размере 17,88 млн рублей.

Сам Мамут в интервью Forbes говорил, что масштабная реконструкция «Художественного» может обойтись в 1,5 млрд рублей. Он же подтвердил информацию о том, что в этом проекте участвует Роман Абрамович. Стороны делят расходы пополам. Более того, выяснилось, что Абрамович был в проекте с самого начала.

У проекта существовал еще и третий инвестор – компания «Открытие холдинг», которая контролировала банк «Открытие» до начала его санации. «Открытию холдинг» принадлежало 33,33% AO «Пионер» (ныне переименовано в АО «Художественный»), которому переданы права управления «Художественным» и сетью кинотеатров «Пионер» в Москве.

07.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Forbes