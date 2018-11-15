Владимир Мединский пообещал продолжить программу кинофикации малых городов

Программа кинофикации малых городов и конкурсы на получение государственной финансовой поддержки для организации кинопоказа в регионах России продолжатся и в дальнейшем. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, выступая с докладом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Мероприятие проходит со вчерашнего дня, но официально открылось только сегодня.

«Министерством культуры развернута программа поддержки кинотеатров в регионах. До конца года планируется открытие 800 кинозалов. Речь идет о кинотеатрах в малых городах, городах с малым населением, туда, куда бизнес не идет, районные центры, – рассказал министр. – Эта программа продолжится в рамках национальных проектов, и до 2024 года мы предполагаем открытие в общей сложности до двух тысяч новых, современных кинозалов».

Напомним, что участники программы получают государственную субсидию в размере 5 млн рублей на ремонт и закупку оборудования для организации современного кинопоказа. За три волны конкурса, проводящегося с 2015 года, господдержку на открытие получили 811 залов в 79 регионах. На эти цели выделено 4 млрд рублей. В период с 2019-го по 2024 год министерство намерено потратить на программу еще 6 млрд.

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15.11.2018 Автор: Артур Чачелов