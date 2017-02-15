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У 102-го Российского Кинорынка обновилась программа

Москва, Деловой центр отеля «Рэдиссон Славянская»

102-й Российский Кинорынок пройдет с 26 февраля по 1 марта 2017 года на ставшей уже привычной московской площадке – в Деловом центре отеля «Рэдиссон Славянская» (м. Киевская). Заезд участников состоится 26 февраля. 

Финальная программа мероприятия станет известна ближе к началу кинофорума, а пока обновилась предварительная. В более или менее общем виде стало понятно, кто из дистрибьюторов примет участие в работе рынка, какие презентации планируются и как распределятся деловые мероприятия.   ​  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102-го КИНОРЫНКА (вариант 15.02.2017):

26 февраля, воскресенье
Застройка, репетиции, возможен заезд в гостиницу 
15:00 – 18:00  Регистрация участников. 

27 февраля, понедельник 

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
09:30 – 18:00 Регистрация участников 

Деловая программа («Зал Толстой», 2 этаж):
11:00 Семинар компании «Тикет Софт»
13:00 Автоматические терминалы от Московского Кредитного Банка и Сканеры на вход в зрительный зал от Рамблер.Кассы и UCS.
––:–– Мероприятие компании «Киноплан» (время уточняется).

Программа презентаций (Конференц-зал):
10:30 Презентация компании «Кинологистика».
11:15 Презентация компании «Экспонента».
12:20 Презентация компании «Парадиз».
13:30 Презентация компании «Люксор Дистрибьюшн».
Показ фильма О ЛЮБВИ режиссера Владимира Бортко.
15:45 Презентация компании MEGOGO Distribution.
––:–– Презентация компании WDSSPR (время начала уточняется).  

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

28 февраля, вторник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
10:00 – 18:00 Регистрация участников 

Программа презентаций (Конференц-зал):
10:00 Презентация компании «Синема Престиж».
11:00 Презентация компании «Каропрокат».
13:45 Презентация компании «Наше кино».
16:00 Презентация компании Universal. Показ двух фильмов.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

1 марта, среда

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):
10:15 Презентация компании «Капелла Фильм».
11:00 Презентация компании «Каро Премьер».
14:30 Презентация компании Bazelevs Distrubution.
16:00 Презентация компании «Централ Партнешип»
19:45 Выездное мероприятие от компании «Парадиз». Подробности будут опубликованы позже.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

2 марта, четверг
Выезд из гостиницы до 12:00

Уважаемые участники! Во время перерывов, Вы можете выбрать место для ланча или обеда в ресторанах гостиницы «Рэдиссон» на линии 1-го этажа: РЕСТОРАН MUKUZANI, РЕСТОРАН SUMOSAN, РЕСТОРАН «ТАЛАВЕРА».

 

15.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинорынок

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