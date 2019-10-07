Участники конфликта вокруг Кинорынка продолжили обмен претензиями

Скандал вокруг Российского Кинорынка не утихает. Стороны продолжают обмениваться претензиями, публикуя новые обращения и открытые письма, в которых обвиняют друг друга в непорядочности и нечестности (все они есть в распоряжении БК). Напомним, недавно стало известно, что в дни проведения традиционного зимнего Кинорынка в Москве состоится форум «Российский кинобизнес» – индустриальное мероприятие со схожей программой и повесткой. Причем организацией «Российского кинобизнеса» занимается бывший программный директор Кинорынка Екатерина Бордачева.

Дирекция российского Кинорынка заявила о «спланированной диверсии», в результате которой прекратили свою работу официальный сайт форума и его страницы в социальных сетях. «Бывший программный директор российского Кинорынка Бордачева Е. совместно с системным администратором информационных ресурсов российского Кинорынка Картавкиным М. («Сирена Agency»), воспользовавшись служебным положением, в форме продуманной и спланированной диверсии заблокировали работу официального сайта и групп в социальных сетях российского Кинорынка с целью создания и проведения альтернативного мероприятия, заявление о проведении которого ввело в заблуждение участников Кинорынка», – говорилось в первом открытом письме дирекции, появившемся вечером в четверг, 3 октября.

Упоминавшийся в письме «системный администратор» Михаил Картавкин обратился в БК с целью прояснить сложившуюся ситуацию с сайтом Кинорынка. «Я, Картавкин Михаил Викторович, никогда не являлся «системным администратором информационных ресурсов» Российского Кинорынка, − говорится в полученном редакцией электронном письме. − У компании, где я являюсь генеральным директором, был договор на техническую поддержку сайта. Ни о каком создании контента, информационных материалов в договоре речи нет, и мы этим не занимались».

Господин Картавкин утверждает, что договор исполнялся компанией в полном объеме. При этом, по его словам, Кинорынок эту работу оплачивал нерегулярно. В письме говорится, что «оплата за услуги не была произведена ни за один месяц 2019 года». «Учитывая то, что Заказчик не выполняет свои обязательства по договору, 25 сентября направили Вадиму Карасеву письмо о том, что не можем дальше поддерживать сайт Кинорынка, − продолжает Михаил Картавкин. − В тот же день мне позвонил технический специалист от Кинорынка и попросил доступы для переноса сайта на новый хостинг, я ответил что предоставлю все, что требуется, после оплаты... Сайт при этом оставался доступен, никаких изменений в текстах и т.д. мы не производили. В понедельник, 30 сентября, кто-то, кто имеет доступ к управлению доменом (т. е. фактический владелец сайта), изменил данные в панели управления сайтом и фактически закрыл его... Это были не представители нашей компании. Все подобные действия фиксируются в панели управления доменом, легко можно попросить владельца сайта опубликовать данные, кто закрыл действующий сайт и для чего».

В пятницу, 4 октября, Екатерина Бордачева опубликовала свое открытое обращение к рынку, в котором объяснила причины расставания с прежними работодателями невозможностью изменения ситуации внутри организации и желанием подарить индустрии продукт достойного качества. Таким продуктом, по ее мнению, должен стать новый проект «Российский кинобизнес».

«Мне, как человеку столь долгое время сопричастному организации Российского Кинорынка, крайне тяжело наблюдать за его стагнацией и упадком. И быть частью этого процесса, − говорится в обращении Екатерины Бордачевой, текст которого доступен на странице «Российского кинобизнеса» в Facebook. − К сожалению, в долгих обсуждениях и переговорах мне не удалось найти союзников среди других учредителей Российского Кинорынка в деле его «перезагрузки». Я с уважением отношусь к своим бывшим коллегам и благодарна им за долгие годы совместной работы. Однако для того, чтобы дать импульс возрождению Российского Кинорынка, ... нужно отказаться от части (на текущий момент от большей части) доходов в пользу развития площадки. Несмотря на позицию в этом вопросе моих соучредителей, часть сотрудников проекта (промоперсонал, технические партнеры, клиентская служба) разделили со мной высказанные идеи и согласились с необходимостью перемен. В связи с этим наша команда на свой страх и риск решила предложить отрасли новый формат мероприятия и нашла поддержку у значительного количества постоянных участников Кинорынка, в том числе в лице ряда крупнейших дистрибьюторов».

Обращение Екатерины Бордачевой повлекло за собой реакцию со стороны дирекции Российского Кинорынка. Она разослала еще одно открытое письмо. «Последнее письмо г-жи Бордачевой, где она представляет себя жертвой обстоятельств и сторонником прогрессивных перемен в работе Кинорынка, заставляет нас подробно разъяснить суть произошедшего, − говорится в данном письме. − Придя в Кинорынок, она завоевала наше доверие, была принята в коллектив как близкий нам по духу и взглядам человек. Г-жа Бордачева обладала всей полнотой полномочий по формированию как программы презентаций и показов фильмов, так и деловой программы Кинорынка. Ее профессиональная активность в этой сфере никогда и никем не ограничивалась. Мы прислушивались ко всем ее предложениям. Она пользовалась полным доверием акционеров, вследствие чего в 2018 году стала одним из соучредителей Кинорынка».

В письме указывается, что в конце сентября Екатерина Бордачева получила должность в Фонде кино и заявила, что Фонд кино при поддержке Министерства культуры намерен создать новый формат Кинорынка. После этого в дирекцию Кинорынка «начали поступать многочисленные звонки от участников Кинорынка, аккредитованной площадки и гостиницы о том, что им поступает информация о закрытии Кинорынка и о том, что его не будет». Дирекция рассматривает это как «спланированную и заранее подготовленную подрывную деятельность с целью рейдерского захвата» и призывает индустрию рассудить участников конфликта.

Очевидно, что этот конфликт пока далек от разрешения. Редакция будет следить за развитием ситуации. Подробнее о проведении двух параллельных кинорынков и мнения дистрибьюторов и кинотеатров по этому поводу уже можно прочитать в электронном выпуске БК, который вышел в пятницу, 4 октября.

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07.10.2019 Автор: БК