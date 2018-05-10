Новости


Сеть «Люксор» могут признать банкротом

С таким требованием выступил кредитовавший ее «МТС Банк»

Сеть кинотеатров «Люксор» может быть признана банкротом, сообщают «Ведомости». Этого требует «МТС Банк», являющийся крупнейшим кредитором компании. Его претензии касаются АО «Синемаменеджмент», ООО «Кинолюкс» и ООО «Люксор дистрибьюшн», входящих в ГК «Люксор» и управляющих кинотеатрами и одноименной кинопрокатной компанией, а также двух владельцев группы – Игоря Добровольского и Евгения Ленского. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Проблемы с кредиторами у «Люксора» начались несколько лет назад. По информации «Ведомостей», в 2012 году группа получила от «МТС Банка» 280 млн рублей, но не смогла выплатить этот кредит до конца. «Люксор» опаздывает с платежами и остается должен свыше 100 млн руб. При этом в  2016 году «МТС Банк» уже столкнулся с перерывом в платежах, но тогда стороны пришли к мировому соглашению. Сейчас кредитор не намерен идти на уступки.

Претензии к кинотеатрам сети «Люксор» имеют и российские дистрибьюторы. Среди них как независимые прокатчики «Вольга» и «Парадиз», чьи фильмы «Люксор» больше не получает для постановки в расписание, так и мэйджоры. В частности, по неподтвержденной официально информации, из-за неразрешенных финансовых вопросов кинотеатры сети не показывают блокбастер МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. По данным «СПАРК-Интерфакса», общая сумма исков, поданных в этом году к юридическим лицам группы «Люксор», составляет около 150 млн рублей. Эта сумма не учитывает долг «МТС Банку».

Сеть кинотеатров «Люксор» в России является шестой по величине. По данным аналитической компании «Невафильм Research», она оперирует 21 кинотеатром со 147 залами, на сайте сети указаны 20 кинотеатров со 146 залами.  

10.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

Новости по теме:

Сеть «Люксор» получила иск от «Каро Премьер»

Топ-менеджер «Люксора» опроверг информацию о своем задержании

Кадровые изменения в Bazelevs и «Люксоре»

Кадровые изменения в командах российских дистрибьюторов

97-й Кинорынок: Презентация «Люксора»


Самое читаемое

«Война бесконечности» освоила около 260 млн рублей

В России «Мстители» установили новый рекорд

Подробнее
У нового фильма Marvel лучшие сборы первого дня за всю историю проката

Касса четверга: первый рекорд «Мстителей»

Подробнее
Министр занял жесткую позицию по этому вопросу

Мединский подтвердил, что «Распрекрасному принцу» не дадут выйти 24 мая

Подробнее
Дистрибьютору предложили подумать над возможной новой датой выпуска «Распрекраснго принца»

Минкультуры снова помешал релиз компании «Вольга»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 