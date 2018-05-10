Сеть «Люксор» могут признать банкротом

Сеть кинотеатров «Люксор» может быть признана банкротом, сообщают «Ведомости». Этого требует «МТС Банк», являющийся крупнейшим кредитором компании. Его претензии касаются АО «Синемаменеджмент», ООО «Кинолюкс» и ООО «Люксор дистрибьюшн», входящих в ГК «Люксор» и управляющих кинотеатрами и одноименной кинопрокатной компанией, а также двух владельцев группы – Игоря Добровольского и Евгения Ленского. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Проблемы с кредиторами у «Люксора» начались несколько лет назад. По информации «Ведомостей», в 2012 году группа получила от «МТС Банка» 280 млн рублей, но не смогла выплатить этот кредит до конца. «Люксор» опаздывает с платежами и остается должен свыше 100 млн руб. При этом в 2016 году «МТС Банк» уже столкнулся с перерывом в платежах, но тогда стороны пришли к мировому соглашению. Сейчас кредитор не намерен идти на уступки.

Претензии к кинотеатрам сети «Люксор» имеют и российские дистрибьюторы. Среди них как независимые прокатчики «Вольга» и «Парадиз», чьи фильмы «Люксор» больше не получает для постановки в расписание, так и мэйджоры. В частности, по неподтвержденной официально информации, из-за неразрешенных финансовых вопросов кинотеатры сети не показывают блокбастер МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. По данным «СПАРК-Интерфакса», общая сумма исков, поданных в этом году к юридическим лицам группы «Люксор», составляет около 150 млн рублей. Эта сумма не учитывает долг «МТС Банку».

Сеть кинотеатров «Люксор» в России является шестой по величине. По данным аналитической компании «Невафильм Research», она оперирует 21 кинотеатром со 147 залами, на сайте сети указаны 20 кинотеатров со 146 залами.

10.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости