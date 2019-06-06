Московская школа кино выделит гранты на обучение у режиссера-лауреата «Эмми»

Московская школа кино (МШК) анонсировала курс Джереми Кагана. посвященный работе режиссера с актерами. Каган − профессор школы кинематографических искусств (SCA) Университета Южной Калифорнии, один из самых известных в мире преподавателей по режиссерской специальности. Режиссер и продюсер, лауреат премии «Эмми» за постановку одного из эпизодов сериала «Надежда Келли» (1994). Художественный руководитель Sundance Institute, глава отдела спецпроектов гильдии режиссеров Америки. Много лет пишет книги и читает курсы о методиках обучения режиссуре.

Каган расскажет о ключевых стадиях работы над сценами − от репетиций до финального монтажа, и уделит особое внимание взаимодействию режиссера с актерами. Участники смогут на практике узнать, как правильно подбирать актеров на роли, формулировать для них задачу, продуктивно репетировать, мотивировать. Студенты получат обратную связь от куратора на всех этапах работы.

Интенсив начнется 24 июня и предназначен для студентов и выпускников программы «Режиссура» Московской школы кино. Но не только им: МШК предоставит пять бесплатных мест на курсе для студентов и выпускников курсов по режиссуре игрового кино любого учебного заведения. Претенденты должны заполнить форму, приложить мотивационное письмо и портфолио, на основе которых куратор отберет пять лучших заявок.

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06.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: МШК