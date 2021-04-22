Новости


В России запустят международный бакалавриат в индустрии кино и анимации

Программа появится в Московской школе кино

Московская школа кино в составе Universal University запускает первый в России международный бакалавриат в индустрии кино и анимации. Выпускники программы получат диплом бакалавра University of Hertfordshire, который позволит им не только работать в индустрии в любой стране мира, но и продолжить обучение на магистратуре в зарубежных киношколах.

В основе программы лежит мультидисциплинарный подход к освоению технических, бизнес- и креативных навыков, необходимых для съемки кино, постпродакшена и дистрибуции. Программа строится вокруг практического опыта студентов на различных позициях внутри команды, в ходе работы над живым проектом по брифу от клиента или для конкурса.

Основной акцент будет сделан на производстве документальных, художественных фильмов и коммерческих видео. Студенты получат опыт работы на всех этапах пре-продакшена, продакшена, пост-продакшена и дистрибуции, с четким представлением возможных способов капитализации и монетизации контента. Итоговое портфолио будет включать несколько короткометражных фильмов и шоурилы, демонстрирующие творческую и техническую экспертизу выпускников. 

Ознакомиться с программой можно на странице курса на сайте Московской школы кино. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

22.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Московская школа кино

Новости по теме:

PREMIER Studios, ТВ-3 и Московская школа кино поддержат молодые таланты

Московская школа кино выделит гранты на обучение у режиссера-лауреата «Эмми»

Московская школа кино и Disney запускают киношколу для подростков

Московская школа кино стала частью Universal University

«Одноклассники» решили поддержать молодых кинематографистов


Самое читаемое

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Две крепости» лидируют, «Гнев человеческий» чуть уступает «Джентльменам»

Подробнее
Необычнайно высокий результат также показывает перевыпуск «Властелина колец»

Касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» до конца боролись за первое место

Подробнее
«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск» показывает лучшую наработку на сеанс

Предварительная касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» идут ноздря в ноздрю

Подробнее
«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск», напротив, ожиданий не оправдал

Предварительная касса уикенда: «Чернобыль» стартовал выше ожиданий и вырвался в лидеры

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 