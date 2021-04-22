В России запустят международный бакалавриат в индустрии кино и анимации

Московская школа кино в составе Universal University запускает первый в России международный бакалавриат в индустрии кино и анимации. Выпускники программы получат диплом бакалавра University of Hertfordshire, который позволит им не только работать в индустрии в любой стране мира, но и продолжить обучение на магистратуре в зарубежных киношколах.

В основе программы лежит мультидисциплинарный подход к освоению технических, бизнес- и креативных навыков, необходимых для съемки кино, постпродакшена и дистрибуции. Программа строится вокруг практического опыта студентов на различных позициях внутри команды, в ходе работы над живым проектом по брифу от клиента или для конкурса.

Основной акцент будет сделан на производстве документальных, художественных фильмов и коммерческих видео. Студенты получат опыт работы на всех этапах пре-продакшена, продакшена, пост-продакшена и дистрибуции, с четким представлением возможных способов капитализации и монетизации контента. Итоговое портфолио будет включать несколько короткометражных фильмов и шоурилы, демонстрирующие творческую и техническую экспертизу выпускников.

Ознакомиться с программой можно на странице курса на сайте Московской школы кино.

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22.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Московская школа кино