Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о новинках декабря

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ в декабре приготовит для своих пользователей новые фильмы и сериалы. На платформе появятся как совсем новые проекты, так и уже знакомые зрителям.

С 3 декабря: драма ЛЕС САМОУБИЙЦ.

Фильм с Мэттью МакКонахи и Наоми Уоттс. По сюжету, главный герой Артур решает совершить самоубийство в японском «лесу самоубийц» (Аокигахара) у подножия горы Фудзияма. Он отправляется туда, и в последний момент встречает японца (Кэн Ватанабэ), который потерялся после неудачной попытки покончить с жизнью. Выясняется, что выйти из леса намного сложнее, чем попасть в него, и героям предстоит сложное, в первую очередь психологически, путешествие в поисках обратной дороги.

С 4 декабря: фильм ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ.

Ханна, скромная композитор, дружит с авторитетным музыкальным продюсером Тео Россом, страдающим психическим расстройством. Когда она узнает, что Тео перестал принимать лекарства от шизофрении, собирает нескольких друзей, чтобы они поддержали продюсера, и он не оставался один на один со своими фантазиями.

С 7 декабря: хоррор ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ.

Девушка Сэм, которая устраивается на работу в похоронное бюро. Она просит у гробовщика Дарка рассказать самые страшные истории, с которыми только сталкивался Дарк. Из трех историй, которые вспомнил гробовщик, девушку интересует больше всего маленький мальчик Логан.

С 10 декабря: мультфильм НА СВЯЗИ.

Это история о семейном приключении Митчеллов. Папа Рик решает, что вся семья, включая собаку, отправится провожать старшую дочь Кэти в колледж на машине через всю страну, но радует эта перспектива не всех. Во время их поездки происходит восстание техники – от роботов до телефонов и кухонных гаджетов. Семья понимает, что достаточно странная и ненормальная, чтобы спасти мир от бунтующей техники, и принимает решение забыть про свои разногласия о объединиться ради общего дела.

С 13 декабря: хоррор АМУЛЕТ.

Герой картины Томас страдает посттравматическим синдромом после участия в войне и живет на улицах Лондона. Одна монахиня решает помочь молодому человеку и приютить его в доме девушки, ухаживающей за больной матерью. Несмотря на то, что Томас находит себе занятие, влюбляется в хозяйку, и жизнь как будто бы налаживается, его преследует чувство, что в доме происходят странные мистические вещи.

С 17 декабря: драмеди КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА.

Его папа умер в детстве, но Скотт до сих пор не может принять это. Младшая сестра выросла и уезжает в колледж, а у мамы появляются первые отношения после смерти мужа. Главный герой, всеми силами избегающий серьезных перемен, пытается расстроить новые отношения своей мамы.

С 21 декабря: праздничная мелодрама РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ.

Накануне главного семейного праздника США – Рождества – власти объявляют о закрытии катка, которым руководит Кортни Беннет. Она выросла на коньках, занималась фигурным катанием и подавала надежды как спортсменка, сейчас же бесплатно учит детей кататься. Теперь у нее пытаются отобрать любимое дело из экономических соображений. Поможет исправить ситуацию только рождественское чудо.

С 24 декабря: экшн-хоррор ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ.

Действия в нем разворачиваются после апокалипсиса – Южной Корее не удалось остановить распространение вируса, и зомби захватили весь полуостров. Бывшему военному, который успел эвакуироваться в Гонконг, приходится вернуться обратно. Новые реалии страшны не только нашествием мертвецов, но и людьми, устраивающими игры на выживание.

С 29 декабря: триллер ЛЕДЯНОЙ КАПКАН.

Молодая семейная пара оказывается под толстым слоем снега из-за снежной бури, температура в салоне постоянно падает и героев охватывает ужас – им предстоит битва за жизнь.

С 31 декабря: южнокорейский боевик ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО.

История бывшего работника спецслужб, который работает убийцей по найму и параллельно с заказами пытается решить личные проблемы.

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30.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС ТВ