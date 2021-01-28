МТС ТВ запускает регулярную подборку документального кино

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, сообщила о запуске регулярно обновляющейся подборки отобранных проектов документального кино под названием «Топ Док».

В жанровую категорию контента «Топ Док» вошли такие обсуждаемые документальные фильмы как: БЭНКСИ. РАСЦВЕТ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСКУССТВА о самом загадочном художнике современности, оставившем след в истории, биографическая драма о крахе могущественного продюсера БЫТЬ ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНОМ, историческая картина ДЕЛО СОБЧАКА, отмеченный кинокритиками фильм о писателе Владимире Сорокине СОРОКИН ТРИП, полнометражная лента о легендарном аргентинском футболисте ДИЕГО МАРАДОНА, рассказ о яркой жизни королевы соула, британской певице Эми Уайнхаус ЭМИ и другие картины.

Кроме того, подписчикам онлайн-кинотеатра МТС ТВ стали доступны картины СЕКС. МОДА. ДИСКО о влиятельном художнике 1970-х годов Антонио Лопесе, АКВАРЕЛЬ, где главный герой – вода, ее мощь и величие, ЩЕНЯЧЬЯ ШКОЛА о сложном обучении собак-поводырей, СЪЕСТЬ СЛОНА об истории из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актеры с синдромом Дауна. Последняя стала победителем всероссийского конкурса социальной рекламы в 2020 году. Большой выбор познавательного контента о животном мире, который можно посмотреть также и всей семьей: МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ, КОРОЛЕВСТВО ОБЕЗЬЯН, МАЛЫШИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ, АФРИКАНСКИЕ КОШКИ и другие фильмы. Есть также биографии известных дизайнеров, среди которых проекты СЕКРЕТЫ ЛАГЕРФЕЛЬДА, ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ С ЛЮБОВЬЮ, ДРИС ВАН НОТЕН, ВЕЛИЧАЙШИЙ КУТЮРЬЕ, а также музыкальные фильмы об известных исполнителях − ПАВАРОТТИ, МАРИЯ ДО КАЛЛАС, и РОК о Викторе Цое, Олеге Гаркуша, Юрии Шевчуке и Борисе Гребенщикове.

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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов