Российского «Майора Грома» покажут на Comic-Con в Сан-Диего

Российская короткометражка «Майор Гром» будет показана в рамках крупнейшего в мире конвента Comic-Con. Этот ежегодный слет любителей комикс-культуры пройдет в американском Сан-Диего в середине июля.

Ленту, основанную на серии комиксов издательства BUBBLE Comics, представят американским зрителями 21 июля, в 21:00 в Room 23aBC. Часовая презентация включает в себя показ самого фильма и сессию общения с создателями проекта, представляющую собой разговор с аудиторией в виде вопросов из зала и ответов на них. В презентации намерены принять участие режиссер картины Владимир Беседин, автор и продюсер Артем Габрелянов, исполнительный продюсер Роман Котков и художник Наталья Заидова.

Короткометражный фильм «Майор Гром» – это экшн-боевик о петербургском страже правопорядка, который становится свидетелем дерзкого ограбления банка и решает помешать преступникам. Лента уже наделала много шума в российском Интернете и даже была показана в федеральном эфире на Первом канале.

10.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: SDCCblog.com