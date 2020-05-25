«Кинопоиск HD» определился с датой премьеры трейлера экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios и онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» проведут прямую трансляцию и представят трейлер первого полнометражного фильма по мотивам комикс-бестселлера МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. О проекте расскажут создатели и актеры фильма. Ведущими прямого эфира станут креативный продюсер фильма Роман Котков и Любовь Аксенова, сыгравшая главную женскую роль − журналистку Юлю Пчелкину. Своими впечатлениями от съемок также поделятся актеры Тихон Жизневский (майор Игорь Гром), Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и Олег Чугунов. Во время трансляции зрители смогут задать вопросы и выиграть призы.

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР − первая полнометражная экранизация популярного российского комикса вселенной BUBBLE. Режиссером фильма стал Олег Трофим (ЛЕД). «КиноПоиск HD» − партнер фильма, который эксклюзивно покажет ленту в онлайне после того, как она выйдет в прокат.

Трансляция и премьера первого трейлера фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР пройдет в среду, 27 мая в 17:00 на сайте Чумнойдоктор.онлайн, в группе издательства Bubble в VK (https://vk.com/bubble), а также в группе VK «КиноПоиска» (https://vk.com/kinopoisk).

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25.05.2020 Автор: Артур Чачелов