«Формула кино» переходит к Александру Мамуту

Вторая по величине киносеть России переходит под контроль Александра Мамута. Инвестиционный холдинг A1 продал структурам бизнесмена свои 75% акций «Формулы кино», эту информацию подтвердили «Ведомостям» представители обеих сторон. Точная сумма, которая будет заплачена за актив, не сообщается, однако президент A1 Александр Винокуров заявил, что его компания выходит из проекта с прибылью.

Стороны подписали договор, но сделка пока не закрыта. Однако, это лишь вопрос времени. «Формула кино» перейдет образованной Мамутом компании «Объединенные киносети», которая теперь будет контролировать каждый седьмой кинозал страны. В конце прошлой недели она получила в свое управление самую крупную сеть кинотеатров в России «Синема парк». Теперь две приобретенные киносети начнут объединять: на первом этапе речь идет об операционном управлении. Решение о том, какой из брендов будет оставлен на рынке, окончательно не принято.

Сегодня у «Формулы кино» – 35 кинотеатров с 267 залами. Она держит сильные позиции в Москве и Санкт-Петербурге. «Синема Парк» оперирует 39 кинотеатрами с 350 экранами. Компания хорошо представлена в регионах. Объединенная сеть будет занимать почти 15% рынка и станет одним из самых мощных и влиятельных игроков. Сам Мамут с 2008 года владеет московским кинотеатром «Пионер», а в 2016 году получил в аренду до конца 2036 года столичный кинотеатр «Художественный».

06.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости