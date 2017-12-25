Минкомсвязи может уменьшить число возрастных маркировок контента

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в 2018 году ведомство рассмотрит вопрос об отмене некоторых возрастных маркировок контента. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова чиновника, произнесенные на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Волин разъяснил, что Минкомсвязи задумалось о сокращении градаций или отмене всех ограничений, кроме 18+. Это вызвано невозможностью прописать четкие критерии выставления рейтингов 6+, 12+ и 16+. «Я, по крайней мере, еще в жизни не встретил ни одного юриста или специалиста, которые смогут на пальцах, так, чтобы это было понятно, объяснить, в чем разница между 6+, 12+ или 16+, – рассказал Волин. – Когда речь идет о 18+, все юристы в один голос говорят: вопросов нет, расчлененка, порнуха, мат. По остальному начинаются вариации».

По словам замминистра, многие СМИ перестраховываются из-за непонимания критериев возрастной маркировки. Он привел пример некоторых телеканалов, которые показывают советскую киноклассику, на которой выросли несколько поколений детей, с маркировкой 16+, объяснив это тем, что на экране показана война, то есть сцены насилия и жестокости. «Поэтому в 2018 году мы будем думать над тем, не следует ли или уменьшить количество возрастной маркировки, или просто оставить 18+, но с более жестоким соблюдением», – заключил Волин.

Напомним, что по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вся информационная продукция должна иметь соответствующую возрастную маркировку: 0+, 6+, 12+, 16+, а также 18+, под которую подпадает информация, запрещенная к распространению среди детей. Это же относится и к кинофильмам в телеэфире и кинопрокате.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости