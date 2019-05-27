В Госдуму внесли законопроект, отменяющий возрастную маркировку советского кино

В Госдуму внесен на рассмотрение пакет законопроектов, снимающих большую часть возрастных ограничений с произведений литературы, искусства и кинематографа. Документы, оставляющие лишь запретительную маркировку 18+ и исключающие существующие сейчас 0+, 6+ и 12+, внесены председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской совместно с группой ее коллег.

«Строгое следование административным регламентам при классификации информационной продукции, являющейся аудиовизуальными произведениями, привело к маркировке специально созданных для детей и подростков фильмов, в том числе за счет бюджетных средств, вполне взрослой классификацией «для детей, достигших возраста 16 лет» (например: СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ, 14+), − говорится в поясняющей записке. − Более того, маркировка произведений советского кинематографа привела к тому, что классические фильмы (такие как, например, ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ, МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ) и даже специально снятые для юношества фильмы (РОЗЫГРЫШ, ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА) получили возрастное ограничение 16+».

Внесенный законопроект решает эти проблемы. Он разрешает не маркировать значком возрастной категории фильмы, «созданные до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ», показ которых осуществляется без прокатного удостоверения. При этом проект закона предлагает наделить правительство РФ полномочиями по определению критериев, по которым информационную продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

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27.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС