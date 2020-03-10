«Маша и Медведь» выйдет на китайском телевидении

Государственное Центральное телевидение Китая купило российский мультсериал «Маша и Медведь». Уже 12 марта проект появится в эфире. Ранее мультериал появлялся на одном из популярных китайских медиаприложений Xigua Video.

«С 12 марта мультсериал «Маша и Медведь», первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV − телеканале CCTV-14», − цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании Animaccord.

«Маша и Медведь» − один из самых популярных современных российских анимационных проектов в мире. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.

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10.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС