«Маша и Медведь» выйдет на китайском телевидении

Государственное Центральное телевидение Китая купило российский мультсериал «Маша и Медведь». Уже 12 марта проект появится в эфире. Ранее мультериал появлялся на одном из популярных китайских медиаприложений Xigua Video.
«С 12 марта мультсериал «Маша и Медведь», первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV − телеканале CCTV-14», − цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании Animaccord.
«Маша и Медведь» − один из самых популярных современных российских анимационных проектов в мире. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
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10.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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