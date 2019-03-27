Минобороны построит собственную киностудию

У Министерства обороны РФ появится своя киностудия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства объявил об этом на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства в Центральном академическом театре Российской армии.
«Мы буквально в ближайшее время начнем строить армейскую киностудию», − цитирует Шойгу ТАСС. По его словам, отечественный кинематограф снимает много хороших военных фильмов, но большая их часть не о современной армии. Студия создается, чтобы восполнить этот пробел.
О том, что сегодня в России почти не снимается кино о современной армии, говорилось и на питчинге Фонда кино, посвященном проектам кинокомпаний-лидеров. Проблему обозначил представитель Минобороны, пришедший поддержать проект ПАЛЬМИРА − заявку продюсерской компании Алексея Учителя.
Напомним, что у Минобороны сейчас есть свой медиахолдинг. В него входят телеканал «Звезда», одноименное радио и другие активы. О финансовой стороне создания новой киностудии и о ее первых проектах не сообщается.
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27.03.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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