Голливудские студии не захотели отказываться от работы с кинопленкой

Голливудские студии возвращаются к работе с пленкой. На прошедшей 29 января церемонии вручения премии Kodak Film Awards представитель Kodak сообщил о том, что пять крупнейших студий − Disney, NBCUniversal, Paramount, Sony и Warner Bros. − подписали новые контракты с легендарной компанией. Мейджоры взяли на себя обязательства приобрести неизрасходованные запасы пленки, что, таким образом, гарантирует довольно масштабное возвращение пленочной технологии в обиход в обозримом будущем.

Первые подобные соглашения стали появляться еще в 2015 году. На тот момент в связи с тотальным переходом на цифру объемы продаж и производства у компани Kodak упали до критически малых значений. В связи с этим были разработаны соглашения, призванные обеспечить продолжение производства пленки. Если сделки 2015 года заключались сроком на два года, то новые соглашения, как предполагается, заключены на гораздо более длительный период.

Ставшие лауреатами Kodak Film Awards режиссеры Квентин Тарантино, Грета Гервиг и Ной Баумбах свои последние фильмы снимали на пленку. Также на пленку были сняты ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД Дж. Дж. Абрамса и ИРЛАНДЕЦ Мартина Скорсезе. В последнем случае Скорсезе скрещивал цифровое и пленочное изображение.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

31.01.2020 Автор: Никита Никитин