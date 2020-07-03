More.tv рассказал о новинках июля

Онлайн-видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv рассказал о том, какие новинки ждут его пользователей в июле 2020 года. В этом месяце станут доступны финальные серии первого сезона оригинального сериала «Чики», но это далеко не единственная премьера данного онлайн-кинотеатра.

С 6 июля: сериал СТС «Погнали!».

Эдик (Михаил Трухин) и его жена Алла (Ольга Медынич) с тремя детьми и подругой сына Дашей едут в Минск, чтобы младшая дочь Варя (Вита Корниенко) поучаствовала в конкурсе народной песни. Авантюрное путешествие подкинет им неожиданные встречи, в том числе с мамой- фантазеркой сбежавшей Даши (Ирина Пегова). А незабываемых проблем добавит брат Эдика (Дмитрий Лысенков), который скрывается от криминального босса (Владимир Зайцев) и его не самых сообразительных подчинённых (Сергей Епишев, Максим Костромыкин).

С 6 июля: сериал HBO Max «Кондор», 2 сезон.

Ремейк знаменитого фильма 1975 года, снятого по мотивам романа Джеймса Грэйди «Шесть дней Кондора». Аналитик ЦРУ Джо Тернер с позывным «Кондор» становится жертвой глобального заговора. Все его коллеги мертвы, и он вынужден спасаться бегством. Ясно лишь одно: программа, разработанная им для вычисления террористов, как-то связана с произошедшим. Джо необходимо раскрыть правду, чтобы предотвратить катастрофу, ведь на кону жизни миллионов людей. Сможет ли герой выбраться живым из этого клубка тайн и лжи?

С 8 июля: сериал FX «Фарго», 3 сезона

Адаптация одноименного фильма братьев Коэнов. Главный герой ленты − страховой агент Лестер Найгаард (Мартин Фриман), типичный неудачник из маленького провинциального городка Бемиджи. Однажды он знакомится с Лорном Мальво (Билли Боб Торнтон), заезжим киллером, «открывающим» Лестеру глаза на то, как устроен мир: жить по правилам вовсе не обязательно. Эта простая философия оборачивается чередой смертей, начинает которую тихоня Лестер, забивший молотком собственную жену. За расследование дела берется молодая помощница шерифа Молли Солверсон… 1 сезон будет доступен с 8 июля, 2 сезон − с 15 июля, 3 сезон − с 22 июля.

С 13 июля: сериал Hulu «Четыре свадьбы и одни похороны».

Премьера в России. Адаптация культового ромкома ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ. Четверо американских друзей встречаются на лондонской свадьбе, которая в какой-то момент начинает идти не по плану: за сорвавшейся церемонией следует безумный год, который включает в себя участие в политическом скандале, разрывы в отношениях и новые влюбленности.

С 20 июля: сериал Sky и HBO «Молодой папа», 1 сезон

История италоамериканца Ленни Белардо, избранного Папой Римским Пием XIII. Ленни - сложный человек, который ведет себя эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на посту Папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут против него интриги.

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03.07.2020 Автор: Артур Чачелов